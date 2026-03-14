Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos, Rüstungsaktien, Siemens Energy im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie im Minus: Wieder planmäßiger Flugbetrieb nach Streik Lufthansa-Aktie im Minus: Wieder planmäßiger Flugbetrieb nach Streik
BVB-Aktie tiefer: Dortmund schlägt Augsburg BVB-Aktie tiefer: Dortmund schlägt Augsburg
Siltronic Aktie

58,20 EUR +0,15 EUR +0,26 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,75 Mrd. EUR

WKN WAF300

ISIN DE000WAF3001

Symbol SSLLF

Siltronic Neutral

Siltronic Neutral
Siltronic AG
58,20 EUR 0,15 EUR 0,26%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siltronic von 48 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierten Schätzungen für Vorauszahlungen und Investitionen im Einklang mit dem Ausblick des Wafer-Herstellers, schrieb Harry Blaiklock am Freitagabend. Der Bewertungsabschlag zur Konkurrenz sei angesichts der geringeren Renditen, des höheren Bilanzrisikos und möglicher Marktanteilsverluste in den USA angemessen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic Neutral

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
58,35 €		 Abst. Kursziel*:
2,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
58,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
Analyst Name:
Harry Blaiklock 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

