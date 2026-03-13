DAX 23.514 +0,3%ESt50 5.725 +0,2%MSCI World 4.334 +0,1%Top 10 Crypto 9,7935 +3,3%Nas 22.105 -0,9%Bitcoin 64.072 +0,8%Euro 1,1481 +0,5%Öl 103,3 -0,6%Gold 4.996 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- Commerzbank, Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus
Top News
DAX am Mittag freundlich: Nahost-Sorgen und Banken-Beben im Mittelpunkt DAX am Mittag freundlich: Nahost-Sorgen und Banken-Beben im Mittelpunkt
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FedEx Aktie

Kaufen
Verkaufen
FedEx Aktien-Sparplan
306,25 EUR -1,35 EUR -0,44 %
STU
351,63 USD -1,50 USD -0,42 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 72,37 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 912029

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US31428X1063

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FDX

Barclays Capital

FedEx Overweight

11:46 Uhr
FedEx Overweight
Aktie in diesem Artikel
FedEx Corp.
306,25 EUR -1,35 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Resultate dürften das langfristige Margenpotenzial im Kerngeschäft (Paketversand) des Logistikkonzerns stärken, schrieb Brandon Oglenski am Montag in seinem Ausblick./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: FedEx Overweight

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 351,68		 Abst. Kursziel*:
27,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 351,63		 Abst. Kursziel aktuell:
27,98%
Analyst Name:
Brandon Oglenski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 416,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

11:46 FedEx Overweight Barclays Capital
13.03.26 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

RSS Feed
FedEx Corp. zu myNews hinzufügen