LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Resultate dürften das langfristige Margenpotenzial im Kerngeschäft (Paketversand) des Logistikkonzerns stärken, schrieb Brandon Oglenski am Montag in seinem Ausblick./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: FedEx Overweight
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 450,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 351,68
|Abst. Kursziel*:
27,96%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 351,63
|Abst. Kursziel aktuell:
27,98%
|
Analyst Name:
Brandon Oglenski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 416,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|11:46
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|25.06.21
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.20
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.19
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.08
|FedEx underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.