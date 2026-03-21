FedEx Aktie

313,00 EUR +2,95 EUR +0,95 %
362,90 USD +6,54 USD +1,84 %
Marktkap. 74,22 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029

ISIN US31428X1063

Symbol FDX

Deutsche Bank AG

FedEx Buy

FedEx Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 479 US-Dollar belassen. Der Logistiker habe im Umfeld einer der schwersten US-Frachtrezessionen aller Zeiten ein historisch bestmögliches Ergebnis erzielt, schrieb Richa Harnain in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei ein globaler Wirtschaftsindikator und halte an einem überraschend optimistischen Umsatzausblick für die kommenden drei Monate fest./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Buy

Unternehmen:
FedEx Corp.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 479,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 358,85		 Abst. Kursziel*:
33,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 362,90		 Abst. Kursziel aktuell:
31,99%
Analyst Name:
Richa Harnain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 439,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FedEx Corp.

13:06 FedEx Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 FedEx Buy UBS AG
20.03.26 FedEx Overweight Barclays Capital
20.03.26 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu FedEx Corp.

finanzen.net FedEx öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx präsentiert sich am Freitagabend fester
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Fedex auf 446 Dollar - 'Buy'
dpa-afx FedEx-Aktie gefragt: Logistikkonzern hebt Gewinnprognose an - Sparprogramm trägt Früchte
finanzen.net FedEx Aktie News: FedEx verteuert sich am Freitagnachmittag
finanzen.net Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Minus
dpa-afx ROUNDUP 2/Sparprogramm und Netzumbau: Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie steigt
TraderFox FedEx gelingt der Befreiungsschlag: Warum die Aktie jetzt ein Blick wert ist
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Micron Technology, FedEx, Nvidia, H World Group, Alibaba and Five Below
Benzinga Benzinga Bulls And Bears: FedEx, Micron, SoFi — And Markets Volatile As Iran War Continues
Zacks Stocks to Watch After Blowout Earnings: Micron, FedEx & More
Benzinga FedEx Delivers Biggest Profitable US Share Gains In Two Decades
Zacks FedEx Q3 Earnings & Revenues Beat Estimates, FY26 EPS View Raised
Benzinga These Analysts Increase Their Forecasts On FedEx Following Upbeat Q3 Results
Benzinga Dow Falls Over 100 Points; FedEx Posts Upbeat Earnings
Benzinga FedEx Shares Rise After Q3 Double Beat, Outlook Raised Above Estimates
