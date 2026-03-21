FedEx Aktie
Marktkap. 74,22 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 2,53%
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Symbol FDX
FedEx Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 479 US-Dollar belassen. Der Logistiker habe im Umfeld einer der schwersten US-Frachtrezessionen aller Zeiten ein historisch bestmögliches Ergebnis erzielt, schrieb Richa Harnain in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei ein globaler Wirtschaftsindikator und halte an einem überraschend optimistischen Umsatzausblick für die kommenden drei Monate fest./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: FedEx Buy
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 479,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 358,85
|Abst. Kursziel*:
33,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 362,90
|Abst. Kursziel aktuell:
31,99%
|
Analyst Name:
Richa Harnain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 439,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|13:06
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|FedEx Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|25.06.21
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.20
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.19
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.08
|FedEx underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.