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Symbol NKE

Barclays Capital

Nike Overweight

14:56 Uhr
Nike Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 US-Dollar belassen. Nach ihrer jüngsten Hochstufung der Aktie habe sie einige Gespräche mit Investoren geführt, schrieb Adrienne Yih in einer am Montag vorliegenden Studie. Deren Feedback sei nach wie vor überwiegend negativ und geprägt von pessimistischen Einschätzungen hinsichtlich des US-Konsumklimas, des "Channel Stuffing" im Großhandel in Nordamerika, des Konflikts im Nahen Osten, eines dauerhaften Verlusts an Markenwert sowie der Unfähigkeit, das Geschäft in Großchina wieder anzukurbeln./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 22:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Overweight

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 73,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 54,32		 Abst. Kursziel*:
34,39%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 54,74		 Abst. Kursziel aktuell:
33,36%
Analyst Name:
Adrienne Yih 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 81,63

*zum Zeitpunkt der Analyse

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