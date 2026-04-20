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15:06 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 55 auf 57 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko "bietet die perfekte Bühne für Sportmarken und könnte zum Wachstumsmotor für die gesamte Sportbranche werden", schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Bei Nike bestehe die Chance, dass sich die "Heim-WM" als Zündfunke für eine Beschleunigung des bislang eher zögerlich verlaufenden Marken-Turnarounds erweise. Für Adidas sieht Maul die Chance, aus einer Position der Stärke den Marktanteil in Nordamerika zu steigern und den aktuellen Marken-Hype in nachhaltige Kundenloyalität zu übertragen. Bei Puma dürfte die WM indes nur einen kleinen Beitrag zur Stärkung der strauchelnden Marke liefern. Nach der für 2027 geplanten Rückkehr auf den Wachstumspfad könnte wieder die Spekulation um eine Übernahme durch Anta Sports in den Vordergrund rücken./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Kaufen

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Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
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*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

15:06 Nike Kaufen DZ BANK
13.04.26 Nike Hold HSBC
13.04.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Nike Kaufen DZ BANK
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