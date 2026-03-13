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UBS AG

adidas Buy

12:36 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas anlässlich der UBS Global Consumer & Retail Conference in New York mit einem Kursziel von 219 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Investoren hätten die Chancen und Risiken im Zusammenhang mit den neuen mittelfristigen Zielen des Sportartikelkonzerns gestanden, schrieb Robert Krankowski am Sonntagabend. Er bekräftigte seinen Optimismus, dass die positive Dynamik länger aufrechtzuerhalten sei./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
219,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
137,75 €		 Abst. Kursziel*:
58,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
137,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,87%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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