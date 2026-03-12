FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für National Grid von 1250 auf 1430 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sorgen an Europas Aktienmärkten drehten sich weiter um die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI), stark steigende Rohstoffpreise und ein sich abschwächendes wirtschaftliches Umfeld, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung zu britischen Versorgern. Vor diesem Hintergrund erscheine die Branche trotz der kräftig gestiegenen Aktienkurse im vergangenen Jahr gut aufgestellt. Versorger seien aufgrund ihrer physischen Vermögenswerte nur begrenzt KI-Risiken ausgesetzt, während Stromversorger wie SSE und National Grid von der steigenden Stromnachfrage profitieren dürften./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: National Grid Buy
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
14,30 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,04 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|10:36
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.03.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.18
|National Grid Sell
|CFRA
|13.04.18
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|22.01.18
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.12.17
|National Grid Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.17
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|02.03.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets