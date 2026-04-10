Marktkap. 76,98 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid nach ersten Indikationen für im Mai anstehende Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Outperform" belassen. Das operative Geschäft des britischen Stromnetzwerkbetreibers dürfte sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt haben, schrieb Deepa Venkateswaran am Montag im Ausblick./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
14,50 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
15,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,70 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|09:46
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
