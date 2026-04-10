National Grid Aktie

15,13 EUR +0,03 EUR +0,20 %
Marktkap. 76,98 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

Bernstein Research

National Grid Outperform

09:46 Uhr
National Grid Outperform
National Grid plc
15,13 EUR 0,03 EUR 0,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid nach ersten Indikationen für im Mai anstehende Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Outperform" belassen. Das operative Geschäft des britischen Stromnetzwerkbetreibers dürfte sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt haben, schrieb Deepa Venkateswaran am Montag im Ausblick./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Outperform

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
14,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
15,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,70 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

09:46 National Grid Outperform Bernstein Research
13.04.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.04.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
01.04.26 National Grid Buy Deutsche Bank AG
01.04.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
