Milliardendeal

ABB-Aktie fester: Verkauf von Robotikgeschäft an SoftBank Group

08.10.25 11:08 Uhr
ABB-Aktie in Grün: Unternehmen trennt sich von Robotiksparte - SoftBank übernimmt Zukunftsbereich | finanzen.net

ABB hat vom geplanten Spin-off des Robotikgeschäfts Abstand genommen. Stattdessen verkauft das Unternehmen die entsprechende Konzern-Division.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
59,42 CHF 0,96 CHF 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SoftBank Corp.
116,52 EUR -1,06 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Division geht für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar an die SoftBank Group. "Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung haben SoftBanks Angebot sorgfältig geprüft und dem ursprünglich geplanten Spin-off gegenübergestellt. Es widerspiegelt die langfristigen Stärken des Robotikgeschäfts und der Verkauf wird unmittelbar Wert für die Aktionärinnen und Aktionäre von ABB schaffen", sagte ABB-Verwaltungsratspräsident Peter Voser. "ABB wird den Verkaufserlös aus der Transaktion gemäß ihren bewährten Grundsätzen der Kapitalallokation verwenden." Der Abschluss des Deals wird Mitte bis Ende 2026 erwartet.

Die ABB-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,68 Prozent höher bei 59,44 Franken.

DJG/brb/rio

DOW JONES

Bildquellen: ABB

