ABB hat vom geplanten Spin-off des Robotikgeschäfts Abstand genommen. Stattdessen verkauft das Unternehmen die entsprechende Konzern-Division.

Die Division geht für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar an die SoftBank Group. "Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung haben SoftBanks Angebot sorgfältig geprüft und dem ursprünglich geplanten Spin-off gegenübergestellt. Es widerspiegelt die langfristigen Stärken des Robotikgeschäfts und der Verkauf wird unmittelbar Wert für die Aktionärinnen und Aktionäre von ABB schaffen", sagte ABB-Verwaltungsratspräsident Peter Voser. "ABB wird den Verkaufserlös aus der Transaktion gemäß ihren bewährten Grundsätzen der Kapitalallokation verwenden." Der Abschluss des Deals wird Mitte bis Ende 2026 erwartet.

Die ABB-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,68 Prozent höher bei 59,44 Franken.

