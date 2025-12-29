DAX24.321 -0,1%Est505.747 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,51 +4,1%Nas23.445 -0,6%Bitcoin74.254 -0,4%Euro1,1780 +0,1%Öl61,95 +1,9%Gold4.334 -4,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Nike 866993 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 BYD A0M4W9 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street schwächer -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- DroneShield, NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income, tonies im Fokus
Top News
tonies-Aktie wagt neuen Ausbruchsversuch über 10-Euro-Marke tonies-Aktie wagt neuen Ausbruchsversuch über 10-Euro-Marke
Standard Chartered mit düsterer Krypto-Prognose: BTC-Kursziel halbiert Standard Chartered mit düsterer Krypto-Prognose: BTC-Kursziel halbiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Nächster KI-Milliardendeal?

DigitalBridge-Aktie +10%: SoftBank forciert mit wohl geplanter Übernahme KI-Strategie

29.12.25 15:38 Uhr
DigitalBridge-Aktie plus 10 Prozent: SoftBanks nächster KI-Schachzug mit geplanter Übernahme | finanzen.net

Das japanische Technologie-Konglomerat SoftBank Group Corp. steht offenbar kurz vor einem bedeutenden strategischen Zukauf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DigitalBridge
13,10 EUR 2,20 EUR 20,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SoftBank Corp.
24,82 EUR -68,38 EUR -73,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• SoftBank plant wohl Zukauf von DigitalBridge
• DigitalBridge stützt KI-Strategie
• DigitalBridge-Aktie mit Kursfeuerwerk

Wer­bung

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, befindet sich der SoftBank-Konzern in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme der DigitalBridge Group. Eine offizielle Bekanntgabe des Deals für das in New York börsennotierte Unternehmen könnte nach Einschätzung der Quellen bereits am heutigen Montag erfolgen. DigitalBridge wird an der Börse mit rund 2,7 Milliarden US-Dollar bewertet.

KI-Boom: SoftBanks Fokus auf die Infrastruktur der Zukunft

Die geplante Akquisition unterstreicht die Ambitionen von SoftBank-Gründer Masayoshi Son, sein Imperium massiv auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz auszurichten. DigitalBridge hat sich als Private-Equity-Gesellschaft auf digitale Infrastruktur spezialisiert - insbesondere auf Rechenzentren. Diese Anlagen gelten derzeit als Schlüsselressource, da der weltweite KI-Boom den Bedarf an Rechenleistung und Speicherkapazitäten in ungeahnte Höhen treibt.

Verhandlungen von SoftBank und DigitalBridge im Endspurt

Obwohl die Gespräche bereits weit gediehen sind, bleibt eine gewisse Restunsicherheit. Bisher wurden keine finanziellen Details zur potenziellen Transaktion veröffentlicht. Zudem weisen die Informanten darauf hin, dass eine endgültige Einigung noch aussteht; sowohl der Zeitplan als auch die spezifischen Bedingungen könnten sich kurzfristig noch ändern. Dennoch verdeutlicht das Interesse, dass SoftBank bereit ist, massiv in die physische Basis der digitalen Transformation zu investieren, um direkt vom Wertzuwachs geschäftskritischer Infrastruktur zu profitieren.

Wer­bung

So reagieren die Aktien

Die Softbank-Aktie legte am Montag in Tokio letztlich um 0,79 Prozent auf 4.485 Yen zu, während die Papiere von DigitalBridge an der NYSE stellenweise 9,87 Prozent auf 15,29 US-Dollar gewinnen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: DigitalBridge und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf DigitalBridge

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DigitalBridge

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu SoftBank Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung