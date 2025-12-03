Tech-Stärke

Japans Märkte profitierten zur Wochenmitte von starken Tech- und Industriewerten. Besonders SoftBank und Advantest sorgten in Tokio für Auftrieb.

• SoftBank und Advantest als Kurstreiber in Japan

• Advantest steigert im Halbjahr Umsatz und Gewinn - Aktienrückkauf durchgeführt

• SoftBank meldet starke Quartalszahlen und plant nach deutlicher Kursrally Aktiensplit



Zur Wochenmitte zeigen sich die Börsen in Asien uneinheitlich: Während es in Japan aufwärts ging, geben die Börsen in China nach. In Japan stützten Gewinne aus den Bereichen Industrie und Technologie die Kurse. Zwei Titel, die besonders positiv hervorstachen, waren jene der Beteiligungsfirma SoftBank und des Halbleiter-Unternehmens Advantest: Die Softbank-Aktie legte am Mittwoch in Tokio letztlich um 6,38 Prozent auf 16.670 Yen zu, während die Papiere von Advantest 5,30 Prozent auf 20.860 Yen gewannen.

Advantest steigert Umsatz und Gewinn - Aktie mit starker Performance

Advantest hatte Ende Oktober seine Geschäftszahlen für das Halbjahr bis zum 30. September 2025 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 526.733 Millionen Yen - im Vorjahreszeitraum waren es 329.206 Millionen Yen. Der Nettogewinn lag bei 169.813 Millionen Yen im Vergleich zu 69.343 Millionen Yen im Vorjahr.

Zum Wochenstart hatte Advantest zudem bekannt gegeben, dass das Unternehmen "gemäß dem Beschluss der Verwaltungsratssitzung vom 28. Oktober 2025 und gemäß Artikel 459 Absatz 1 des Aktiengesetzes einen Rückkauf eigener Aktien durchgeführt hat", wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt.

Die Advantest-Aktie erlebte in diesem Jahr bislang eine furiose Rally und konnte bereits um rund 127 Prozent zulegen.

SoftBank trennt sich von NVIDIA-Beteiligung - Aktiensplit nach Rally geplant

SoftBank hatte im November erst mit dem Verkauf seiner Anteile am KI-Riesen NVIDIA Schlagzeilen gemacht. Das Unternehmen erhielt für die 32,1 Millionen Anteile 5,8 Milliarden US-Dollar. Damit stieß SoftBank seine NVIDIA-Beteiligung komplett ab. Grund für den Verkauf waren laut Unternehmenschef und Milliardär Masayoshi Son die nächsten Investitionen in künstliche Intelligenz - unter anderem in ChatGPT-Entwickler OpenAI. In diesen hat das Unternehmen bereits Milliarden investiert.

Daneben vermeldete das Unternehmen starke Quartalszahlen. So stieg SoftBanks Gewinn im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 2,5 Billionen Yen. Die Quartalsergebnisse fielen zusammen mit einem starken Aufwärtstrend bei Techtiteln. Dieser trieb den Aktienkurs von SoftBank auf neue Rekorde, sodass das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 4:1 für Ende Dezember angekündigt hat, um die Anteilsscheine für Anleger attraktiver zu machen.

Inzwischen sind die Titel zwar wieder etwas on ihrem 52-Wochen-Hoch zurückgekommen, dennoch beläuft sich das Plus seit Jahresbeginn auf mehr als 80 Prozent.

