DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +5,5%Nas23.454 +0,2%Bitcoin80.489 +0,3%Euro1,1661 -0,1%Öl62,84 +0,1%Gold4.206 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen schließt im Plus -- HUGO BOSS enttäuscht-- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Block-Aktie im Fokus: Neue Prognosen finden trotz schwachem Fintech-Umfeld Anklang Block-Aktie im Fokus: Neue Prognosen finden trotz schwachem Fintech-Umfeld Anklang
Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Überbewertung?

Rekordjahr für KI: Die größten Deals 2025 und was Anleger 2026 erwartet - Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. im Fokus

04.12.25 03:17 Uhr
NASDAQ-Aktien NVIDIA, Meta & Co. im Blick: Die größten KI-Deals 2025 - Das erwartet Anleger in 2026 | finanzen.net

Die KI-Branche erlebte im Jahr 2025 einen Aufschwung: Milliardendeals trieben den Ausbau globaler Infrastruktur an, während erste Stimmen vor einer Überbewertung warnten. Das waren die größten KI-Deals 2025.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
274,85 EUR 2,35 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
547,90 EUR -9,70 EUR -1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
410,20 EUR -11,35 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
154,00 EUR -2,08 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
177,58 EUR 4,54 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SoftBank Corp.
94,08 EUR 5,43 EUR 6,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• 2025: KI-Deals in Milliardenhöhe
• Analysten warnen vor möglicher Überbewertung
• Investitionsausbau dürfte sich 2026 weiter fortsetzen

Wer­bung

KI-Deals: Milliardengeschäfte

Die globalen Ausgaben für Künstliche Intelligenz steigen laut UBS rasant: Bis zum Jahr 2030 dürften sie die Marke von 3 Billionen US-Dollar jährlich überschreiten. Diese Summe umfasst jedoch nicht nur Investitionen in KI-Modelle, sondern auch in Rechenzentren, Energieversorgung und Infrastruktur. 2025 war geprägt von milliardenschweren Kooperationen und Übernahmen - allen voran im US-Markt. Die folgenden gehören laut Forbes zu den größten Deals im Jahr 2025.

Beim größten Deal im Jahr 2025 handelt es sich um das von Donald Trump angekündigte "Stargate"-Projekt, an dem OpenAI, Softbank und Oracle beteiligt sind. Mit einem Investitionsvolumen von bis zu 500 Milliarden US-Dollar gilt es als das bislang größte Infrastrukturvorhaben in der Geschichte der KI und soll über 100.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Parallel dazu unterzeichnete OpenAI einen 300-Milliarden-Dollar-Vertrag mit Oracle, um über fünf Jahre hinweg massive Rechenleistung - rund 4,5 Gigawatt - für seine KI-Modelle zu sichern.

Auch NVIDIA und OpenAI vertieften ihre Partnerschaft: NVIDIA investiert 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI und stellt zugleich 10 Gigawatt eigener Systeme für das Training künftiger Modelle bereit. Weitere Schwergewichte folgten: Amazon kündigte 50 Milliarden US-Dollar für den Ausbau von Rechenzentren für US-Regierungsprojekte an, während Anthropic denselben Betrag in neue KI-Standorte in Texas und New York steckt. Hinzu kommen Googles 25 Milliarden US-Dollar für die Erweiterung seiner globalen Rechenzentrumsinfrastruktur, Oracles 40-Milliarden-Dollar-Kauf von NVIDIA-Chips für das OpenAI-Datencenter in Texas sowie mehrere niedrigere zweistellige Milliardenverträge zwischen Anthropic, Microsoft und Meta.

Wer­bung

Damit summieren sich die zehn größten KI-Transaktionen des Jahres auf weit über eine Billion US-Dollar - ein historischer Höchstwert, der die strategische Bedeutung von KI für Politik und Wirtschaft unterstreicht.

Sorge vor Überbewertung

Mit der Rekordwelle an Kapitalzuflüssen wächst jedoch auch die Skepsis: Ökonomen und Investoren warnen laut Forbes vor einer möglichen Überbewertung des KI-Sektors. Laut einer Umfrage der Bank of America halten 53 Prozent der Anleger KI-Aktien bereits für Teil einer Spekulationsblase. Hintergrund sei ein zunehmend verflochtenes Netzwerk gegenseitiger Beteiligungen: So investierten etwa Microsoft, Amazon, Google, SoftBank und NVIDIA über Kreuz in OpenAI, Anthropic und andere KI-Start-ups.

Marktbeobachter sehen dabei Parallelen zur Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende: Viele Deals seien finanziell eng miteinander verzahnt, Gewinne blieben jedoch bislang aus. Eine Studie des MIT ergab, dass 95 Prozent der KI-Projekte trotz Investitionen von rund 400 Milliarden US-Dollar noch keinen wirtschaftlichen Ertrag erzielen. Auch mehrere KI-Chatbots - darunter ChatGPT, Grok und Perplexity - bezeichneten in einer Forbes-Umfrage die aktuelle Euphorie als potenziell übertrieben.

Wer­bung

Ob sich diese Dynamik als nachhaltiger Strukturwandel oder als Spekulationsblase entpuppt, dürfte sich womöglich in 2026 zeigen - wenn viele der nun finanzierten Großprojekte erstmals Ergebnisse liefern müssen.

Was man für 2026 erwarten kann

Gleichzeitig rechnen Analysten jedoch mit einer Fortsetzung des Investitionsausbaus - wenn auch mit moderaterem Tempo. Laut io-Fund und Goldman Sachs werden die großen Technologiekonzerne ihre Ausgaben für Rechenzentren, GPUs und Cloud-Kapazitäten weiter erhöhen, um die steigende Nachfrage nach generativer KI zu bedienen.

Forbes nennt dabei NVIDIA, Microsoft und Alphabet als die wahrscheinlich größten Gewinner des neuen Jahres - sie profitieren direkt vom Ausbau der globalen KI-Infrastruktur. Während Analysten von Morgan Stanley und Evercore ISI für 2026 zwar ebenfalls mit einem verlangsamten Wachstumstempo rechnen, sehen sie dennoch eine strukturelle Nachfrage nach KI-Systemen, Robotik und souveränen KI-Lösungen. Langfristig bleibt der Trend laut NVIDIA-CFO Colette Kress eindeutig: "Bis zum Ende des Jahrzehnts werden drei bis vier Billionen Dollar in KI-Infrastruktur fließen - und das jährliche Investitionsniveau steigt weiter."

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, Den Rise / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen