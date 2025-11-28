DAX23.746 -0,1%Est505.648 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1571 -0,2%Öl63,55 +0,3%Gold4.163 +0,1%
Kreditaufnahme

Oracle-Aktie im Blick: Großkredit für KI-Infrastruktur - OpenAI als Profiteur

28.11.25 09:11 Uhr
NASDAQ-Titel Oracle-Aktie hofft auf Mega-Deal für Künstliche Intelligenz: 38 Milliarden Dollar Kredit für OpenAI-Rechenzentren | finanzen.net

Banken verhandeln offenbar über ein Kreditpaket in Höhe von rund 38 Milliarden US-Dollar, um den Bau neuer Rechenzentren für OpenAI und Oracle in den USA zu finanzieren.

• Konsortium verhandelt über Kredit in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar für Vantage/Data-Center-Projekte
• Kredit dient zur Finanzierung neuer Rechenzentren für OpenAI-Infrastruktur
• OpenAI nutzt Kapazitäten, trägt aber laut Bericht nicht die Schulden

Ein Konsortium großer Banken spricht laut einem Bericht der Financial Times über ein Kreditpaket von rund 38 Milliarden US-Dollar. Mit dem Geld sollen neue Rechenzentren von Vantage Data Centers in den USA entstehen - Anlagen, in denen künftig die Infrastruktur für Oracle und OpenAI laufen soll.

Verhandlungen über Fremdkapital

Die Rollen sind dabei klar verteilt: Oracle wäre der Hauptnutzer der Rechenzentren, OpenAI der zentrale Kunde für die KI-Rechenleistung. Die Finanzierung bleibt jedoch weitgehend bei Vantage und weiteren Partnern hängen. OpenAI nutzt die Kapazitäten, übernimmt aber nicht die Schulden. Vantage plant mehrere Großcampus-Projekte, unter anderem in Texas und Wisconsin. Neben Oracle sind auch SoftBank und weitere Investoren beteiligt, die den massiven Ausbau der KI-Infrastruktur stemmen wollen - und damit Besitz und Betrieb der Standorte langfristig sichern.

OpenAI hält die eigene Bilanz sauber

Das Finanzierungsmodell verfolgt eine klare Linie: OpenAI will Zugang zu enormer Rechenleistung, ohne sich dafür selbst hoch zu verschulden. Die Kredite liegen deshalb vor allem bei Banken und Bond-Investoren, die eher klassische Infrastrukturfinanzierungen vergeben. Die Absicherung läuft über langfristige Verträge mit bonitätsstarken Mietern wie Oracle - nicht über riskante, unbesicherte Kredite an ein stark wachsendes KI-Unternehmen.

Kommt die Finanzierung zustande, wächst die Verschuldung der am Stargate-Programm beteiligten Partner weiter an. Nach aktuellen Schätzungen summieren sich die bisherigen Kreditverpflichtungen rund um das Ökosystem bereits auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Für die Regionen, in denen gebaut wird, bedeutet das starke wirtschaftliche Impulse: große Bauprojekte, hohe Stromnachfrage, langfristige Infrastrukturverträge und tausende neue Jobs - direkt und indirekt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

