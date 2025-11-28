DAX23.768 ±0,0%Est505.654 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -0,6%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.203 +0,7%Euro1,1564 -0,3%Öl63,36 -0,1%Gold4.174 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
Agenten, Apps und Stablecoins: Warum man Amazon, Shopify, PayPal und Klarna jetzt auf der Watchlist haben sollte! Agenten, Apps und Stablecoins: Warum man Amazon, Shopify, PayPal und Klarna jetzt auf der Watchlist haben sollte!
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025 Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Dezember 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq

Streik in Italien gegen Meloni - erhebliche Behinderungen

28.11.25 09:41 Uhr

ROM (dpa-AFX) - Mit einem großangelegten Streik haben Gewerkschaften in Italien gegen das rechte Regierungsbündnis von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mobilgemacht. Betroffen sind Bereiche wie der öffentliche Nahverkehr, die Eisenbahn und die Flughäfen. Auch in Krankenhäusern und Schulen wird gestreikt. An dem Ausstand beteiligen sich zudem verschiedene Medien wie der öffentlich-rechtliche Sender Rai.

Wer­bung

Am Morgen gab es in Städten wie Rom, Mailand oder Neapel bereits erhebliche Behinderungen. Zudem sind Kundgebungen geplant. Der Streik geht auf eine Initiative der linken Gewerkschaft Cobas zurück, die vor allem die Finanzpolitik der seit drei Jahren regierenden Rechts-Koalition kritisiert. Sie fordert mehr Investitionen in Bildung und den Nahverkehr sowie eine Kürzung der Militärausgaben. Zudem sollen Löhne und Pensionen steigen. Für den 12. Dezember ist bereits ein weiterer Streik geplant.

Meloni regiert in Rom seit drei Jahren an der Spitze einer Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien. Damit ist sie länger im Amt als die meisten früheren italienischen Ministerpräsidenten. In den Umfragen liegt ihre Rechtspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) vorn. Die nächste reguläre Parlamentswahl soll 2027 stattfinden./cs/DP/zb