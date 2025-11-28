DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss kaum verändert in den Handel starten . Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise seitwärts.

Der TecDAX ging am Donnerstag um 1,0 Prozent höher bei 3.563,36 Zählern in den Feierabend. Der DAX dürfte am "Black Friday" eine starke Handelswoche abrunden - auch wenn zum Start am Freitag voraussichtlich nur geringe Bewegungen zu sehen sein werden. Trotz der positiven Entwicklung würde der traditionell starke Börsenmonat November jedoch mit einem Minus von etwa 0,8 Prozent enden. Nachdem der DAX zuletzt zunächst die 200-Tage-Linie und anschließend auch die 21-Tage-Linie zurückerobert hat, ergeben sich sowohl kurzfristig als auch langfristig wieder freundliche charttechnische Signale. "Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine hat die Stimmung in Europa verbessert", schrieb am Freitag der Aktienstratege Emmanuel Cau von Barclays. Die Risikofreude nehme wieder zu - auch aufgrund neuer Erwartungen an eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember sowie der wieder steigenden Kurse im Technologiesektor. Ein Waffenstillstand könnte aus seiner Sicht ein bedeutendes Extremrisiko für Europa beseitigen und Investoren dazu bewegen, stärker über die positiven Effekte einer fortgesetzten Entspannung nachzudenken. Von den US-Börsen sind am Freitag allerdings wohl nur geringe Impulse zu erwarten, da nach Thanksgiving verkürzt gehandelt wird. Am "Black Friday" liegt der Fokus traditionell auf Rabattschlachten im Einzelhandel, während viele Marktteilnehmer in New York das verlängerte Wochenende nutzen.





Europas Börsen pendelten am Donnerstag um die Nulllinie. Der EURO STOXX 50 eröffnete die Sitzung mit leichten Abschlägen und bewegte sich im Anschluss vorwiegend seitwärts. Letztendlich ging er 0,04 Prozent schwächer bei 5.653,17 Punkten aus der Sitzung. Am Donnerstag zeigte sich ein weitgehend unveränderter Handel an den europäischen Aktienmärkten. "Der Thanksgiving-Feiertag in den USA bietet sich für eine Verschnaufpause auf dem erhöhten Niveau an", so ein Händler. Die übergeordnete Lage blieb aber positiv. Die Aussicht auf weitere geldpolitische Impulse durch eine mögliche US-Zinssenkung im Dezember hat zuletzt spürbar zugenommen. Für das kommende Jahr erwartet die Deutsche Bank weltweit rund 80 Zinssenkungen, wie die Anlagestrategen der Deutschen Bank Privatkundenbank am Mittwoch im Rahmen ihres Jahresausblicks erklärten.

Die positiven Impulse der Auslandsmärkte scheinen weitgehend eingepreist zu sein und dürften keine zusätzlichen Bewegungen auslösen.





An den US-Börsen fand wegen des Feiertags Thanksgiving am Donnerstag kein Handel statt. Der Dow Jones hat seinen letzten Handelstag am Mittwoch 0,67 Prozent höher bei 47.427,12 Punkten beendet.

Der NASDAQ Composite notierte zur Wochenmitte letztlich 0,82 Prozent stärker bei 23.214,69 Zählern. Am Donnerstag fand an der Wall Street wegen einer Feiertagspause kein Handel statt. Zur Wochenmitte setzte sich an der Wall Street vor dem Thanksgiving-Feiertag die Erholung fort. Unterstützung erhielt der Markt durch die wieder gestiegene Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank am 10. Dezember sowie durch positive Signale zu möglichen Fortschritten in den Friedensgesprächen für die Ukraine. Die Zinsspekulationen wurden sowohl durch dovishe Äußerungen einzelner Fed-Mitglieder als auch durch schwächere US-Konjunkturdaten genährt. Nach der datenarmen Phase infolge des Shutdowns werden derzeit nachträgliche und aktuelle Berichte veröffentlicht - darunter Einzelhandels- und Preisdaten aus dem September, die Anleger als freundlich für eine Lockerung der Geldpolitik werten. Die nachgereichten Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Güter im September entsprachen weitgehend den Erwartungen. Größere Beachtung fanden jedoch die aktuellen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die als wichtiger Gradmesser für den US-Arbeitsmarkt gelten. Diese sanken um 6.000, während Experten eigentlich einen Anstieg um 5.000 prognostiziert hatten - ein Zeichen für anhaltende Robustheit am Arbeitsmarkt, das in der geldpolitischen Bewertung der US-Notenbank eine zentrale Rolle spielt.