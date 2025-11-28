DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.823 +0,2%Euro1,1587 -0,1%Öl63,58 +0,3%Gold4.185 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung
Top News
GFT: Jetzt gibt es Hoffnung GFT: Jetzt gibt es Hoffnung
HENSOLDT-Aktie dennoch fester: Personalvorstand legt Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder HENSOLDT-Aktie dennoch fester: Personalvorstand legt Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq
Heute im Fokus

DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung

aktualisiert 28.11.25 07:28 Uhr

HENSOLDT-Personalvorstand legt Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder. Deutsche Bank: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss kaum verändert in den Handel starten .

Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise seitwärts.
Der TecDAX ging am Donnerstag um 1,0 Prozent höher bei 3.563,36 Zählern in den Feierabend.

Der DAX dürfte am "Black Friday" eine starke Handelswoche abrunden - auch wenn zum Start am Freitag voraussichtlich nur geringe Bewegungen zu sehen sein werden. Trotz der positiven Entwicklung würde der traditionell starke Börsenmonat November jedoch mit einem Minus von etwa 0,8 Prozent enden. Nachdem der DAX zuletzt zunächst die 200-Tage-Linie und anschließend auch die 21-Tage-Linie zurückerobert hat, ergeben sich sowohl kurzfristig als auch langfristig wieder freundliche charttechnische Signale.

"Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine hat die Stimmung in Europa verbessert", schrieb am Freitag der Aktienstratege Emmanuel Cau von Barclays. Die Risikofreude nehme wieder zu - auch aufgrund neuer Erwartungen an eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank im Dezember sowie der wieder steigenden Kurse im Technologiesektor. Ein Waffenstillstand könnte aus seiner Sicht ein bedeutendes Extremrisiko für Europa beseitigen und Investoren dazu bewegen, stärker über die positiven Effekte einer fortgesetzten Entspannung nachzudenken.

Von den US-Börsen sind am Freitag allerdings wohl nur geringe Impulse zu erwarten, da nach Thanksgiving verkürzt gehandelt wird. Am "Black Friday" liegt der Fokus traditionell auf Rabattschlachten im Einzelhandel, während viele Marktteilnehmer in New York das verlängerte Wochenende nutzen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Cathie Wood setzt auf neue KI-Strategie: Große Käufe von Alphabet- und Meta-Aktien
Cathie WoodBitcoinStrategyRENKPUMANovo NordiskDroneShield

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

27.11.25Wall Street im Feiertag: DAX letztlich etwas höher -- PUMA profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
26.11.25DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
25.11.25Dow schließt deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
24.11.25DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
21.11.25DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten