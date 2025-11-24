DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +6,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin77.024 +2,1%Euro1,1522 +0,1%Öl63,42 +1,5%Gold4.134 +1,7%
Top News
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
Icahn Enterprises-Position vergrößert: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 3. Quartal 2025 Icahn Enterprises-Position vergrößert: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 3. Quartal 2025
Zahlen präsentiert

Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen

24.11.25 22:10 Uhr
NASDAQ-Aktie Zoom klettert: Anleger erfreut über Umsatz- und Gewinnentwicklung | finanzen.net

Zoom öffnete am Montag nachbörslich seine Bücher und präsentierte sein Zahlenwerk für das zurückliegende Jahresviertel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
68,48 EUR 0,86 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im dritten Quartal 2025 hat Zoom Communications ein EPS von 2,01 US-Dollar verbucht, nachdem Analysten im Schnitt 1,44 US-Dollar erwartet hatten. Im Vorjahresviertel hatte der Videokonferenz-Spezialist unterdessen noch 0,660 US-Dollar je Aktie eingenommen.

Der Umsatz fiel derweil von 1,18 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor auf 1,23 Milliarden US-Dollar. Die Analystenschätzungen hatten bei 1,21 Milliarden US-Dollar gelegen, weshalb die Erwartungen übertroffen wurden.

An der NASDAQ zeigte sich die Zoom-Aktie nachbörslich zuletzt 3,42 Prozent höher bei 81,2929 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Zoom Communications und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

mehr Analysen