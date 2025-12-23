NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende fester

Kursentwicklung

Mit dem NASDAQ 100 ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,50 Prozent stärker bei 25.587,83 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,080 Prozent tiefer bei 25.441,42 Punkten in den Handel, nach 25.461,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25.590,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.403,26 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24.239,57 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 24.580,17 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 21.503,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 21,99 Prozent. Bei 26.182,10 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 3,40 Prozent auf 87,68 USD), NVIDIA (+ 3,01 Prozent auf 189,21 USD), Broadcom (+ 2,30 Prozent auf 349,32 USD), Amazon (+ 1,62 Prozent auf 232,14 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 1,48 Prozent auf 314,35 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-3,92 Prozent auf 157,88 USD), Enphase Energy (-3,82 Prozent auf 32,22 USD), Zoom Communications (-3,14 Prozent auf 87,16 USD), IDEXX Laboratories (-2,82 Prozent auf 682,31 USD) und Starbucks (-2,68 Prozent auf 83,86 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 44.553.393 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,733 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Charter A-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net