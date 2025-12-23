DAX24.340 +0,2%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 -0,5%Nas23.432 ±0,0%Bitcoin74.081 -1,5%Euro1,1775 +0,1%Öl61,95 -0,2%Gold4.446 +0,1%
Kursdämpfer

D-Wave-Quantum-Aktie unter Druck: Nach Rally setzen Gewinnmitnahmen ein

23.12.25 15:54 Uhr
NYSE-Wert D-Wave-Quantum-Aktie schwächer: Kurs gibt nach massiver Rally nach | finanzen.net

Die D-Wave-Quantum-Aktie verliert nach einer starken Aufwärtsbewegung an Schwung. Nach deutlichen Kursgewinnen rücken kurzfristige Gewinnmitnahmen in den Vordergrund.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
25,55 EUR -1,64 EUR -6,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Aktie nach Kurssprung am Montag am Dienstag im Minus
• Jahresperformance bleibt trotz Rücksetzer außergewöhnlich stark
• CES-Teilnahme 2026 hält das Interesse der Anleger hoch

Wer­bung

Gewinnmitnahmen bremsen D-Wave-Quantum-Aktie

Nach einem dynamischen Wochenauftakt zeigt die Aktie von D-Wave Quantum erste Ermüdungserscheinungen. Nachdem das Papier bereits vor dem Wochenende um knapp acht Prozent zulegen konnte und am Montag mit einem Plus von 20,02 Prozent auf 32,19 US-Dollar regelrecht nach oben schoss, dreht die Stimmung am Dienstag. An der NYSE notiert die Aktie zeitweise 4,15 Prozent schwächer bei 30,86 US-Dollar. Damit wird ein Teil der jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben.

CES-Teilnahme 2026 rückt Quanten-Anwendungen in den Fokus

Für Aufmerksamkeit sorgte die bestätigte Teilnahme des Unternehmens an der CES 2026 in Las Vegas. D-Wave wird einer Unternehmensmitteilung zufolge dort Anfang Januar als Sponsor des sogenannten "CES Foundry"-Events auftreten und seine Quanten-Annealing-Technologie sowie hybride Quanten-Klassik-Lösungen präsentieren.

Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Anwendungsfälle aus Industrie, Lieferketten, Materialwissenschaft und Telekommunikation. Nach Unternehmensangaben sollen reale Kundenerfolge gezeigt werden, bei denen Quanten-Algorithmen messbare Vorteile bei Effizienz und Geschwindigkeit gegenüber klassischen Rechenmethoden erzielt haben.

Wer­bung

Starke Jahresbilanz trotz aktueller Schwäche

Ungeachtet der kurzfristigen Verluste bleibt die Gesamtentwicklung der Aktie auffällig. Seit Jahresbeginn steht bei D-Wave Quantum ein Kursplus von rund 265 Prozent zu Buche. Damit zählt der Titel weiterhin zu den Gewinnern im Technologiesektor des Jahres 2025. Die jüngsten Bewegungen verdeutlichen jedoch auch die hohe Volatilität, die das Papier nach der ausgeprägten Rallyphase begleitet.

Analysten bleiben geschlossen optimistisch

Von Analystenseite kommt bislang kein Gegenwind. Laut Daten von TipRanks liegen aktuell 13 Bewertungen vor, sämtlich mit der Einstufung "Buy". Halte- oder Verkaufsempfehlungen sind derzeit nicht verzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 40,00 US-Dollar und signalisiert auf Basis des letzten Schlusskurses weiterhin ein deutliches Aufwärtspotenzial. Die CES-Ankündigung bleibt dabei ein zentraler Bezugspunkt für die aktuelle Marktbeobachtung.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

