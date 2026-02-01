DAX in KW 6: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 06/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.01.2026 und dem 06.02.2026. Stand ist der 06.02.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Zalando
Zalando: -12,53 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 39: Scout24
Scout24: -11,90 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 38: Rheinmetall
Rheinmetall: -9,94 Prozent
Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Platz 37: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -6,87 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 36: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -6,16 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 35: Merck
Merck: -3,27 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 34: QIAGEN
QIAGEN: -3,25 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 33: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -2,70 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 32: Siemens
Siemens: -2,26 Prozent
Quelle: Siemens
Platz 31: Commerzbank
Commerzbank: -1,96 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 30: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -1,85 Prozent
Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 29: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -1,83 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 28: RWE
RWE: -1,35 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 27: Airbus SE
Airbus SE: -1,08 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 26: EON SE
EON SE: -0,98 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 25: SAP SE
SAP SE: 0,39 Prozent
Quelle: SAP
Platz 24: Deutsche Börse
Deutsche Börse: 0,56 Prozent
Quelle: Deutsche Börse AG
Platz 23: Vonovia SE
Vonovia SE: 0,69 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 22: Infineon
Infineon: 1,02 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 21: BMW
BMW: 1,17 Prozent
Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com
Platz 20: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 1,60 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 19: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 1,71 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 18: Symrise
Symrise: 2,11 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 17: adidas
adidas: 2,48 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 16: Bayer
Bayer: 2,78 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 15: Beiersdorf
Beiersdorf: 2,84 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 14: GEA
GEA: 3,73 Prozent
Quelle: GEA
Platz 13: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 3,83 Prozent
Quelle: photobyphm / Shutterstock.com
Platz 12: Hannover Rück
Hannover Rück: 4,02 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 11: Allianz
Allianz: 4,14 Prozent
Quelle: Allianz
Platz 10: BASF
BASF: 4,83 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 9: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 5,03 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 8: Siemens Energy
Siemens Energy: 5,15 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 7: Fresenius SE
Fresenius SE: 5,40 Prozent
Quelle: Fresenius
Platz 6: Continental
Continental: 6,21 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 5: Daimler Truck
Daimler Truck: 6,64 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 4: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 7,20 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 3: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 7,42 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 2: Henkel vz
Henkel vz: 7,58 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 1: Brenntag SE
Brenntag SE: 8,09 Prozent
Quelle: Brenntag AG
