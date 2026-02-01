DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +8,4%Nas22.973 +1,9%Bitcoin59.334 +11,1%Euro1,1822 +0,3%Öl68,52 +1,8%Gold4.965 +4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Strategy (ex MicroStrategy) 722713 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger? DroneShield-Aktie unter Druck: Neue Aktien zur Notierung angemeldet - was bedeutet das für Anleger?
Chainlink: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren Chainlink: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX-Performance

DAX in KW 6: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

06.02.26 19:13 Uhr
DAX in KW 6: Die größten Gewinner und Verlierer der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.721,5 PKT 230,4 PKT 0,94%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 6 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 06/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.01.2026 und dem 06.02.2026. Stand ist der 06.02.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Zalando

Zalando: -12,53 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 39: Scout24

Scout24: -11,90 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 38: Rheinmetall

Rheinmetall: -9,94 Prozent

Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Platz 37: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -6,87 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 36: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -6,16 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 35: Merck

Merck: -3,27 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 34: QIAGEN

QIAGEN: -3,25 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 33: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -2,70 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 32: Siemens

Siemens: -2,26 Prozent

Quelle: Siemens

Wer­bung

Platz 31: Commerzbank

Commerzbank: -1,96 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 30: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -1,85 Prozent

Quelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 29: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -1,83 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 28: RWE

RWE: -1,35 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 27: Airbus SE

Airbus SE: -1,08 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 26: EON SE

EON SE: -0,98 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 25: SAP SE

SAP SE: 0,39 Prozent

Quelle: SAP

Platz 24: Deutsche Börse

Deutsche Börse: 0,56 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Platz 23: Vonovia SE

Vonovia SE: 0,69 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 22: Infineon

Infineon: 1,02 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Wer­bung

Platz 21: BMW

BMW: 1,17 Prozent

Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Platz 20: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 1,60 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 19: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 1,71 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 18: Symrise

Symrise: 2,11 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 17: adidas

adidas: 2,48 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 16: Bayer

Bayer: 2,78 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 15: Beiersdorf

Beiersdorf: 2,84 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 14: GEA

GEA: 3,73 Prozent

Quelle: GEA

Platz 13: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 3,83 Prozent

Quelle: photobyphm / Shutterstock.com

Platz 12: Hannover Rück

Hannover Rück: 4,02 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 11: Allianz

Allianz: 4,14 Prozent

Quelle: Allianz

Platz 10: BASF

BASF: 4,83 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 9: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 5,03 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 8: Siemens Energy

Siemens Energy: 5,15 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 7: Fresenius SE

Fresenius SE: 5,40 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 6: Continental

Continental: 6,21 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 5: Daimler Truck

Daimler Truck: 6,64 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 4: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 7,20 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 3: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 7,42 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 2: Henkel vz

Henkel vz: 7,58 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 1: Brenntag SE

Brenntag SE: 8,09 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

19:50Nach Amazon-Bilanz: KI-Sorgen bleiben hartnäckig - DAX geht höher aus der Woche - Vorsicht oberstes Gebot
19:33Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
19:13DAX in KW 6: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:04ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schafft Wochenplus - Nervosität hält an
17:57DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone
17:48Aktien Frankfurt Schluss: Dax schafft Wochenplus - Nervosität hält an
17:00Eisbär-Season
17:00Eisbär-Season
mehr