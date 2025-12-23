DAX24.285 ±0,0%Est505.733 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.233 -1,3%Euro1,1787 +0,2%Öl62,18 +0,2%Gold4.490 +1,1%
Podcast

Hot Stocks heute: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für neue Abnehmpille - Rebound möglich

23.12.25 14:45 Uhr
Hot Stocks heute: Novo Nordisk erhält US-Zulassung für neue Abnehmpille - Rebound möglich

Gold und Silber steigen weiter

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
44,38 EUR 3,45 EUR 8,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Abnehmpille von Novo Nordisk. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
16.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
12.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
16.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
12.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
04.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
28.11.2025Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

