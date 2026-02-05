Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 181,3 Mrd. EURKGV 14,11
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 Kronen auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf das Abnehmmittel Wegovy dürfte der Konzern 2026 weder am unteren, noch am oberen Ende des Ausblicks landen, schrieb Richard Vosser am Freitag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 01:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 01:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,97 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
397,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|08:31
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG