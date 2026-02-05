DAX 24.491 -0,5%ESt50 5.926 -0,8%MSCI World 4.453 +0,0%Top 10 Crypto 8,8720 +2,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 55.188 +3,4%Euro 1,1787 +0,0%Öl 68,30 +1,5%Gold 4.843 +1,4%
DAX startet tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - deutlich höhere Investitionen -- DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel
Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen Amazon-Aktie fällt tief: Gewinn und Umsatzplus aber deutlich höhere Investitionen
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 181,3 Mrd. EUR

KGV 14,11
JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

08:31 Uhr
Novo Nordisk Overweight
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 Kronen auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf das Abnehmmittel Wegovy dürfte der Konzern 2026 weder am unteren, noch am oberen Ende des Ausblicks landen, schrieb Richard Vosser am Freitag./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 01:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 01:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

