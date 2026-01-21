DAX 24.854 +1,2%ESt50 5.951 +1,2%MSCI World 4.480 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.936 +0,5%Euro 1,1691 +0,0%Öl 64,92 -0,6%Gold 4.834 +0,1%
Novo Nordisk Aktie

51,39 EUR +0,66 EUR +1,30 %
STU
51,41 EUR +1,44 EUR +2,88 %
GVIE
Marktkap. 231,69 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

09:41 Uhr
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
51,39 EUR 0,66 EUR 1,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen belassen. Die jüngsten Daten zur oralen Einnahme des Abnehmmittels Wegovy in den USA seien vielversprechend, schrieb James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unklar sei, ob die zu injizierende Version des Medikaments wieder an Schwung gewinnt./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
360,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
51,69 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
394,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

09:41 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
21.01.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
16.01.26 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Expertenstimme Novo Nordisk von Analyst abgestraft - Aktie reagiert mit Verlusten Novo Nordisk von Analyst abgestraft - Aktie reagiert mit Verlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer
Dow Jones Novo Nordisk-Aktie gewinnt: Gemeinsame Entwicklung von Heilmittel für Diabetes mit Aspect Biosystems
finanzen.net Erste Schätzungen: Novo Nordisk öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Novo Nordisk nach Erholung seit Jahresstart: Wird die Zollkeule zum Belastungsfaktor für die Aktie?
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich leichter
Dow Jones Novo Nordisk-Aktie kräftig im Plus: MHRA ebnet Weg zu höherer Wegovy-Dosis in Großbritannien
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone
Zacks Novo Nordisk (NVO) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
Benzinga How Is The Market Feeling About Novo Nordisk AS?
MotleyFool Eli Lilly vs. Novo Nordisk: Which Is the Better Stock Buy?
Benzinga Novo Nordisk Stock Dips As Company Faces GLP-1 Antitrust Lawsuit
Zacks Novo Nordisk (NVO) Declines More Than Market: Some Information for Investors
MotleyFool Eli Lilly vs Novo Nordisk: Which Company Will Dominate the Weight Loss Drug Market in 2026?
Zacks Novo Nordisk Soars 19% in a Month: How Should You Play the Stock?
MotleyFool Can Novo Nordisk Unseat Eli Lilly as the Weight Loss Drug Leader in 2026?
