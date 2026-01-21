DAX 24.854 +1,2%ESt50 5.951 +1,2%MSCI World 4.480 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.936 +0,5%Euro 1,1691 +0,0%Öl 64,92 -0,6%Gold 4.834 +0,1%
Continental-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Volkswagen (VW) vz. Aktie

104,20 EUR +2,20 EUR +2,16 %
STU
Marktkap. 51,63 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
NEU
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Barclays Capital

Volkswagen (VW) vz Overweight

09:21 Uhr
Volkswagen (VW) vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
104,20 EUR 2,20 EUR 2,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen nach ersten Eckdaten zum vierten Quartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die am Vorabend veröffentlichten Resultate untermauerten seine positive Einschätzung der Aktien, schrieb Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der wichtige und höher als erwartet ausgefallene Free Cashflow sei vor allem niedrigeren Kapitalausgaben für geringere Mitteln für Forschung und Entwicklung geschuldet./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Overweight

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
103,35 €		 Abst. Kursziel*:
20,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
104,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,96%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

10:11 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
09:21 Volkswagen (VW) vz. Overweight Barclays Capital
08:01 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
08:01 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Aktienanalyse Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
dpa-afx Aktien von VW, BMW, Mercedes und Co. im Blick: Kursgewinne nach Entschärfung im Grönland-Streit
Dow Jones VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX zum Start freundlich
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Vormittag stark
finanzen.net Overweight-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
dpa-afx ROUNDUP: Volkswagen-Konzern übertrifft Ziel für Mittelzufluss - Aktie erholt
Financial Times VW reports stronger cash flow after cutting spending
Zacks Volkswagen Falls to Third Place in China's Competitive Auto Market
Korea Times Volkswagen denies role in Canadian submarine bid
Zacks Volkswagen-Qualcomm Deal Strengthens SDV and Autonomous Push
Business Times Volkswagen drops to third in China sales as fast-growing Geely Auto pips it
New York Times Volkswagen Suffers More Than Rivals From Auto Industry Woes
Cnet Audi, Porsche, VW Issue Major Recall Over Rearview Camera Glitch: How to Know if Your Car Is Affected
Zacks Volkswagen Closes Vehicle Production Plant in Dresden: What's Next?
