Trump-Zölle gegen Europa zurückgezogen: Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- VW im Fokus

Der deutsche Leitindex bewegte sich zur Wochenmitte auf rotem Terrain. Der DAX eröffnete die Sitzung etwas leichter. Bis zum frühen Nachmittag rutschte er tiefer in die Verlustzone. Anschließend konnte er seine Verluste jedoch etwas eingrenzen und ging schließlich 0,58 Prozent tiefer bei 24.560,98 Punkten in den Feierabend.

Der TecDAX ging derweil minimal fester in den Handel und pendelte zunächst in einer engeren Range um die Nulllinie, bevor er auf rotes Terrain abrutschte. Schlussendlich notierte er 0,15 Prozent tiefer bei 3.641,50 Stellen. Nach den deutlichen Abschlägen an den beiden Vortagen zeigte sich am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt eine leicht negative Tendenz. Die zuletzt erneut aufgeflammten Sorgen über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgten weiter für Zurückhaltung bei den Anlegern. Am Mittwoch stand Trumps Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Fokus, bei dem er den US-Besitzanspruch auf Grönland bekräftigte und "unverzüglich Verhandlungen" forderte, aber erklärte, dass er dafür keine Gewalt anwenden werde.





Anleger an Europas Börsen hielten sich am Mittwoch zurück. So eröffnete der EURO STOXX 50 minimal höher, rutschte zwischenzeitlich aber deutlich ins Minus. Am Nachmittag näherte er sich jedoch wieder seinem Vortagesschlusskurs. Zum Handelsende waren noch Verluste von 0,16 Prozent bei 5.882,88 Einheiten zu sehen. Nach Donald Trumps Übernahmeplänen für Grönland und Sorgen über die Zollpolitik des US-Präsidenten stand zur Wochenmitte seine Rede in Davos im Fokus der Anleger. Der US-Präsident will "unverzüglich Verhandlungen" über die Grönland-Übernahme durch die USA. Er erklärte aber, dass er dafür keine Gewalt anwenden werde.





Die US-Börsen notierten am Mittwoch deutlich im Plus. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher und baute seine Gewinne im Verlauf kräftig aus. Sein Schlussstand: 49.077,23 Punkte (+1,21 Prozent).

Der NASDAQ Composite notierte zu Beginn ebenso leicht im Plus und legte anschließend stark zu. Er ging 1,18 Prozent stärker bei 23.224,82 Punkten aus dem Handel. US-Präsident Donald Trump will die angekündigten Strafzölle gegen Deutschland und andere europäische Länder zum 1. Februar nun doch nicht verhängen. Zur Begründung verwies er auf der Plattform Truth Social auf einen Rahmen für eine künftige Vereinbarung über Grönland und die Arktis, der nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte entstanden sei. Details nannte Trump nicht.

Die Lösung werde, sofern sie umgesetzt werde, für die USA und alle Nato-Staaten von Vorteil sein, erklärte Trump. Auf dieser Grundlage werde er auf die für Anfang Februar geplanten Zölle verzichten. Zugleich bekräftigte er seine Forderung nach einem Verkauf Grönlands von Dänemark an die USA und kündigte weitere Gespräche zum Raketenabwehrprojekt "Golden Dome" an. Zuvor hatte Trump unter Verweis auf den Grönland-Konflikt Zölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Nato-Staaten angedroht. Ein für Donnerstag geplanter EU-Sondergipfel zu dem Thema soll dennoch stattfinden. Auf Unternehmensseite stand unter anderem die Netflix-Bilanz, die am Dienstag nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde, im Fokus der Anleger.