Heute im Fokus
Trump-Zölle gegen Europa zurückgezogen: Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- VW im Fokus
Top News
XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko
VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich
Heute im Fokus

Trump-Zölle gegen Europa zurückgezogen: Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- VW im Fokus

aktualisiert 22.01.26 07:55 Uhr

Morgan Stanley bleibt bei Underweight-Einstufung für Rivian-Aktie. Evercore warnt vor mehr Volatilität 2026 - Trend bleibt positiv.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex bewegte sich zur Wochenmitte auf rotem Terrain.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas leichter. Bis zum frühen Nachmittag rutschte er tiefer in die Verlustzone. Anschließend konnte er seine Verluste jedoch etwas eingrenzen und ging schließlich 0,58 Prozent tiefer bei 24.560,98 Punkten in den Feierabend.
Der TecDAX ging derweil minimal fester in den Handel und pendelte zunächst in einer engeren Range um die Nulllinie, bevor er auf rotes Terrain abrutschte. Schlussendlich notierte er 0,15 Prozent tiefer bei 3.641,50 Stellen.

Nach den deutlichen Abschlägen an den beiden Vortagen zeigte sich am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt eine leicht negative Tendenz. Die zuletzt erneut aufgeflammten Sorgen über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgten weiter für Zurückhaltung bei den Anlegern. Am Mittwoch stand Trumps Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Fokus, bei dem er den US-Besitzanspruch auf Grönland bekräftigte und "unverzüglich Verhandlungen" forderte, aber erklärte, dass er dafür keine Gewalt anwenden werde.

VW-Aktie klettert: Automobile-Sparte übertrifft Prognose bei Cashflow und Liquidität deutlich
