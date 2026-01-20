DAX24.523 -0,7%Est505.856 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.102 +1,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,98 +1,5%Gold4.857 +2,0%
Unter Druck

Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank verlieren - Zins-Unsicherheit durch Zolldrohung

21.01.26 11:57 Uhr
Aktien von Deutsche Bank & Commerzbank: Kursverluste durch Zolldrohung | finanzen.net

Aktien von Europas Banken haben am Mittwoch einen schweren Stand.

Der Branchenindex ringt um seine 21-Tage-Linie, von der er seit November recht deutlich Abstand gehalten hatte. In der Vorwoche hatte er einen Höchststand seit 2008 erreicht. Im DAX verloren Papiere der Commerzbank und Deutschen Bank zur Wochenmitte via XETRA etwa 2 Prozent.

Mögliche neue US-Zölle könnten nach Einschätzung des Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel Auswirkungen auf künftige Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben. "Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zollverhandlungen werden einige Auswirkungen auf die Geldpolitik haben", sagte Nagel, der auch EZB-Ratsmitglied ist, dem US-Fernsehsender CNBC.

Entsprechend hoch ist die Anspannung vor dem Auftritt des US-Präsidenten Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Trump dürfte den Druck auf die Europäer weiter erhöhen, mit dem Ziel, Grönland den USA einzuverleiben./ag/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT/PARIS/MAILAND (dpa-AFX)

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
08.01.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.01.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
05.12.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Deutsche Bank HoldWarburg Research
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

