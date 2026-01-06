DAX 25.062 +0,7%ESt50 5.914 -0,3%MSCI World 4.501 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.609 +0,3%Bitcoin 77.975 -2,7%Euro 1,1694 +0,0%Öl 60,20 -0,5%Gold 4.448 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens 723610 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street nach Rekord uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang Novo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Bank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,04 EUR -0,29 EUR -0,86 %
STU
38,62 USD -0,32 USD -0,81 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 63,34 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 514000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005140008

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DB

Barclays Capital

Deutsche Bank Overweight

15:31 Uhr
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
33,04 EUR -0,29 EUR -0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Quartalszahlen von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erträge und Kosten des Geldhauses dürften etwas besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Flora Bocahut in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechnet sie mit einer positiven Überraschung bei der Ankündigung eines Aktienrückkaufs mit einem prognostizierten Volumen von bis zu einer Milliarde Euro./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Slava2009 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,15 €		 Abst. Kursziel*:
17,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
33,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,06%
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

15:31 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
05.12.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

finanzen.net Rating im Fokus Analyse: Overweight-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von Barclays Capital Analyse: Overweight-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von Barclays Capital
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochmittag schwächer
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag kaum bewegt
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus
finanzen.net Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Wie Experten die Deutsche Bank-Aktie im Dezember einstuften
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone
finanzen.net Deutsche Bank-Experte warnt: Diese beliebte Anlagestrategie birgt einige Gefahren
finanzen.net Ausblick 2026: JPMorgan gehört zu den optimistischsten Bullen an der Wall Street für Aktien des S&P 500
Zacks Should Value Investors Buy Deutsche Bank (DB) Stock?
Financial Times Deutsche Bank shares exceed book value for first time since 2008
Zacks How Deutsche Bank Plans to Achieve RoTE Above 13% by 2028
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Deutsche Bank Flags Massive AI Spending &#39;With No Guaranteed Return&#39; As Key Reason Behind Strong GDP Data
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Cointelegraph Metaplanet to debut US trading with Deutsche Bank under MPJPY
MarketWatch Deutsche Bank survey reveals what troubles investors most in 2026 - and what doesn’t
RSS Feed
Deutsche Bank AG zu myNews hinzufügen