Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 63,34 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Quartalszahlen von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erträge und Kosten des Geldhauses dürften etwas besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Flora Bocahut in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechnet sie mit einer positiven Überraschung bei der Ankündigung eines Aktienrückkaufs mit einem prognostizierten Volumen von bis zu einer Milliarde Euro./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Slava2009 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
33,15 €
|Abst. Kursziel*:
17,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
33,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,06%
|
Analyst Name:
Flora Bocahut
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
