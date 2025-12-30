Im abgelaufenen Monat

Im letzten Monat wurde die Deutsche Bank-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Im Dezember 2025 haben 3 Experten die Deutsche Bank-Aktie analysiert.

2 Analysten empfehlen die Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 37,05 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 3,94 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 33,11 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 38,00 EUR 14,77 05.12.2025 Goldman Sachs Group Inc. 34,75 EUR 4,95 04.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 38,40 EUR 15,98 02.12.2025

