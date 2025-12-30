Wie Experten die Deutsche Bank-Aktie im Dezember einstuften
Im letzten Monat wurde die Deutsche Bank-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Im Dezember 2025 haben 3 Experten die Deutsche Bank-Aktie analysiert.
2 Analysten empfehlen die Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 37,05 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 3,94 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 33,11 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|38,00 EUR
|14,77
|05.12.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|34,75 EUR
|4,95
|04.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|38,40 EUR
|15,98
|02.12.2025
Redaktion finanzen.net
