Im abgelaufenen Monat

Wie Experten die Deutsche Bank-Aktie im Dezember einstuften

02.01.26 12:55 Uhr
Deutsche Bank-Aktie: So beurteilen Experten das Papier im Dezember | finanzen.net

Im letzten Monat wurde die Deutsche Bank-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
33,46 EUR 0,21 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Dezember 2025 haben 3 Experten die Deutsche Bank-Aktie analysiert.

2 Analysten empfehlen die Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 37,05 EUR für die Deutsche Bank-Aktie, was einem Anstieg von 3,94 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 33,11 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets38,00 EUR14,7705.12.2025
Goldman Sachs Group Inc.34,75 EUR4,9504.12.2025
JP Morgan Chase & Co.38,40 EUR15,9802.12.2025

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
05.12.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
