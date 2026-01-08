DAX25.175 +0,2%Est505.961 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,1%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.624 -0,5%Euro1,1645 -0,1%Öl62,42 -0,5%Gold4.472 -0,1%
Unter der Lupe

Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Tesla-Aktie angepasst

09.01.26 12:03 Uhr
Analysten-Check: NASDAQ-Aktie Tesla im Dezember 2025 | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Tesla-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
374,85 EUR 1,75 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Dezember 2025 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Tesla-Aktie vorgenommen.

8 Experten stufen die Tesla-Aktie als Kauf ein, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 484,00 USD beziffert, während der aktuelle Tesla-Kurs an der Börse NAS bei 449,72 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets500,00 USD11,1829.12.2025
RBC Capital Markets500,00 USD11,1822.12.2025
Deutsche Bank AG500,00 USD11,1819.12.2025
Barclays Capital350,00 USD-22,1703.12.2025
Barclays Capital350,00 USD-22,1701.12.2025

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
29.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
22.12.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen