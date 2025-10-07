DAX 24.375 -0,1%ESt50 5.610 -0,1%MSCI World 4.328 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 -1,2%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 104.772 +0,5%Euro 1,1615 -0,4%Öl 66,09 +0,6%Gold 4.037 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Plug Power, Diginex, Tesla im Fokus
Top News
September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf
PayPal-Aktie gefragt: Ads Manager gestartet - neue Werbemöglichkeiten für kleine Unternehmen PayPal-Aktie gefragt: Ads Manager gestartet - neue Werbemöglichkeiten für kleine Unternehmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
375,40 EUR +0,65 EUR +0,17 %
STU
437,00 USD +3,92 USD +0,91 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,29 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

UBS AG

Tesla Sell

08:31 Uhr
Tesla Sell
Aktie in diesem Artikel
Tesla
375,40 EUR 0,65 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Dass die neuen, preisgünstigeren Elektroautos von Tesla abgespeckte Versionen der Modelle 3 und Y seien, sei keine große Überraschung, schrieb Joseph Spak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verkaufspreise sieht er etwas über den Erwartungen./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Sell

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 247,00
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
$ 433,09		 Abst. Kursziel*:
-42,97%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
$ 437,00		 Abst. Kursziel aktuell:
-43,48%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 290,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

08:31 Tesla Sell UBS AG
03.10.25 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Tesla Sell UBS AG
02.10.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.09.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

TraderFox Hot-News Preisoffensive bei Tesla: Musk bringt abgespeckte Model-3 und Model-Y-Versionen Preisoffensive bei Tesla: Musk bringt abgespeckte Model-3 und Model-Y-Versionen
dpa-afx Tesla-Aktie: E-Autobauer hat neue abgespeckte Modell-Versionen in den USA eingeführt
finanzen.net Tesla-Aktie im Fokus: Bringt die Aufforderung zur FSD-Nutzung müde Fahrer in ein Sicherheitsdilemma?
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Tesla bringt günstigeren Model Y auf den Markt - Warum die Tesla-Aktie dennoch abrauscht
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagabend billiger
finanzen.net Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen
Benzinga Ross Gerber Issues &#39;Warning&#39; About Affordable Tesla Vehicles, Says Elon Musk &#39;Pilfered&#39; EV Credit: Gary Black Says &#39;I Don&#39;t See These Selling&#39;
Financial Times Elon Musk and the end of a telecom tycoon’s dream
Business Times Tesla debuts ‘affordable’ Model Y and 3 that strike some as too expensive
Financial Times Tesla launches cheaper Model Y following end of US EV subsidies
FOX Business Tesla unveils lower-cost versions of Model Y, Model 3 vehicles
Zacks Top Research Reports for Tesla, UnitedHealth & Shopify
Benzinga Tesla Model Y Debuts At $39,990 On Heels Of Cryptic Video
BBC Tesla shares fall as new lower-cost cars disappoint
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen