LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Dass die US-Regierung laut einem Bericht eine Exekutivorder zur Unterstützung der Roboterbranche plane, sei wichtig für Tesla, schrieb Dan Levy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:26 / GMT

