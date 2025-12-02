DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.403 +0,4%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 80.083 +1,9%Euro 1,1670 +0,4%Öl 62,80 +0,7%Gold 4.205 +0,0%
383,00 EUR +13,45 EUR +3,64 %
STU
445,46 USD -1,43 USD -0,32 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 1,23 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

Barclays Capital

Tesla Equal Weight

21:31 Uhr
Tesla Equal Weight
Tesla
383,00 EUR 13,45 EUR 3,64%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Dass die US-Regierung laut einem Bericht eine Exekutivorder zur Unterstützung der Roboterbranche plane, sei wichtig für Tesla, schrieb Dan Levy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 350,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 447,28		 Abst. Kursziel*:
-21,75%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 445,46		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,43%
Analyst Name:
Dan Levy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 326,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

21:31 Tesla Equal Weight Barclays Capital
01.12.25 Tesla Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Tesla Sell UBS AG
23.10.25 Tesla Verkaufen DZ BANK
23.10.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Robotaxi-Start Tesla-Aktie: Neuer Schub durch Genehmigung für Ride-Hailing-Dienst in Arizona? Tesla-Aktie: Neuer Schub durch Genehmigung für Ride-Hailing-Dienst in Arizona?
dpa-afx Tesla-Aktie zieht an: Robotik-Gerüchte aus Washington befeuern den Kurs
finanzen.net Früher NVIDIA-Bulle setzt nun auf diese möglichen Höhenflieger-Aktien
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla verteuert sich am Mittwochabend
finanzen.net Aktien von VW, Mercedes-Benz & BMW uneins: Deutscher Automarkt wächst im November - Mercedes-CEO bleibt Europas oberster Autolobbyist
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla legt am Nachmittag zu
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Tesla-Aktie: E-Auto-Pionier unter Druck - Rascher Wertverfall bei Model 3 und Y trifft Investoren
dpa-afx Tesla-Aktie fällt: Gehälter in Grünheide um vier Prozent erhöht
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Apple, Tesla, Micron Technology, Hamilton Beach Brands and Key Tronic
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: Alphabet, Apple and Tesla
Deutsche Welle Why Elon Musk’s trillion dollar Tesla pay deal hinges on robotaxis and AI bots
Benzinga Tesla Rival Rivian Sees 24% Sales Surge In November Amid CEO RJ Scaringe&#39;s EV Credit Comments, Elon Musk-Style Pay Package
Benzinga Gary Black Outlines Major Catalyst For Tesla Amid FSD Improvements, Robotaxi Expansion: &#39;Close To Achieving Unsupervised...&#39;
Benzinga Elon Musk Says His &#39;Running Robot&#39; Will &#39;Actually Eliminate Poverty&#39; As He Shares Video Of Tesla Optimus Jogging
Benzinga Ross Gerber Predicts Advancements At Tesla, Waymo Will Save &#39;Meaningful Amount&#39; Of Lives: &#39;Exciting Times&#39;
Financial Times Advice to Elon Musk from Britain’s aristocrats
