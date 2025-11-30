DAX 23.770 +0,3%ESt50 5.706 +0,4%MSCI World 4.393 +0,2%Top 10 Crypto 12,49 +5,3%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.605 +1,3%Euro 1,1668 +0,4%Öl 63,14 +1,2%Gold 4.211 +0,1%
Sixt Aktie

69,50 EUR +0,30 EUR +0,43 %
STU
Marktkap. 2,96 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132

ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF

Warburg Research

Sixt SE St Buy

12:41 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
69,50 EUR 0,30 EUR 0,43%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter wachse in einem schwierigen Umfeld, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Allerdings drückten steigende Kosten auf die Margen, und für die beiden kommenden Jahre dürften die aktuellen Markterwartungen wohl zu hoch sein. Für die Aktie sprächen aber die attraktiven Dividendenrenditen, die starke Konzernbilanz, und dass Sixt in Schlüsselmärkten seine Position weiter stärke./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,30 €		 Abst. Kursziel*:
80,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
79,86%
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

