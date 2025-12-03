DAX vor freundlicher Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- CrowdStrike mit Gewinnsprung -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Bayer, VW, HSBC im Fokus
Erholungsversuch der Merck KGaA-Aktie geht weiter. AstraZeneca mit Klage um möglichen Impfschaden. Joko & Klaas starten 2026 neue Show auf ProSieben. Zara-Mutter Inditex mit besserer Umsatzdynamik vor Weihnachtsgeschäft.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte ein kleines Plus ausweisen.
Der deutsche Leitindex DAX tendiert kurz vor dem Ertönen der Startglocke 0,21 Prozent fester auf 23.760,50 Punkten.
Der TecDAX wird daneben ebenfalls verhalten freundlich erwartet.
Am Mittwoch dürfte der DAX zunächst wieder in Richtung seines Vortageshochs knapp unter 23.800 Punkten steigen. Nach einem schwachen Start in den Dezember hatte der Index seine Verluste am Dienstag zeitweise fast vollständig aufgeholt. Gegen Handelsschluss ließ jedoch etwas Schwung nach, sodass die Gewinne wieder zurückgingen. Am heutigen Mittwoch, abends nach 22:00 Uhr, werden nun außerdem die Auf- und Absteiger in den DAX-Indizes bekanntgegeben.
An der Wall Street ging es nach Handelsschluss in Europa wieder leicht aufwärts. Unterstützung erhält der DAX zudem durch die Erholung des Nikkei am Morgen in Japan. An den Börsen Chinas zeigen sich hingegen leichte Verluste.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Anleger an Europas Börsen dürften auch zur Wochenmitte wieder etwas Mut fassen.
Der EURO STOXX 50 hält sich vorbörslich auf positivem Terrain auf.
Die Risikobereitschaft an den internationalen Märkten steigt weiter, wovon voraussichtlich auch die europäischen Börsen zur Wochenmitte profitieren dürften. Die Anleiherenditen ziehen leicht an, der Euro hält die jüngsten Gewinne. Die Ölpreise zeigen sich nach den morgendlichen Schwankungen weitgehend stabil. "Damit steht steigenden Kursen in Europa nicht viel entgegen", so ein Marktteilnehmer.
Impulsgebend könnten am Vormittag die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor sein, wobei meist nur überarbeitete Daten für November veröffentlicht werden. Am Nachmittag rücken dann US-Daten in den Fokus: neben dem ISM-Index für die Industrieproduktion stehen die Importpreise sowie der ADP-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die US-Börsen präsentierten sich im Handel am Dienstag mit positiven Vorzeichen.
Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 47.474,28 Punkten.
Der NASDAQ Composite ging unterdessen 0,59 Prozent höher bei 23.413,67 Zählern in den Feierabend.
Nach dem jüngsten Rückschlag zeigten sich die New Yorker Aktienmärkte am Dienstag mit leichten Gewinnen. "Kursrückgänge bieten weiterhin attraktive Kaufgelegenheiten", erklärte Analyst Michael Brown vom Broker Pepperstone gemäß dpa-AFX. "Die Argumente für einen Bullenmarkt sind nach wie vor überzeugend: Solides Gewinnwachstum, eine widerstandsfähige Realwirtschaft, weiter beruhigte Handelsbeziehungen und eine zunehmend lockere Geldpolitik." Nach wie vor rechnet der Markt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine weitere Senkung des US-Leitzinses in der kommenden Woche - begünstigt durch zuletzt schwache Daten vom Arbeitsmarkt und zur Inflation sowie durch entsprechende Hinweise der US-Notenbank Fed.
Zur Wochenmitte finden die wichtigsten asiatischen Indizes keine gemeinsame Richtung.
In Tokio zog der Nikkei 225 schlussendlich um 1,14 Prozent an auf 49.864,68 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen Verluste zu sehen: Der Shanghai Composite gab um 0,51 Prozent nach auf 3.878,00 Zähler.
Daneben büßt der Hang Seng in Hongkong um 1,23 Prozent ein auf 25.773,42 Einheiten.
Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Mittwoch ohne klare Richtung. Dort, wo die Kurse zulegen, sorgen vor allem stärkere Werte aus der Industrie- und Technologiesparte für Unterstützung. Auf dem chinesischen Festland wirkt laut Analysten der jüngste Einkaufsmanagerindex (PMI) von Ratingdog (ehemals Caixin) für den Dienstleistungssektor belastend, der von 52,6 auf 52,1 Punkte zurückging. Damit setzt sich die Abschwächung fort, die bereits der staatliche PMI signalisiert hatte - dieser war im November sogar unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen.
Im Mittelpunkt stehen nun zahlreiche anstehende Konjunkturdaten aus den USA - die letzten wichtigen Indikatoren vor der nächsten Zinsentscheidung der Federal Reserve. Besonders gespannt wartet der Markt auf den ISM-Index für den Dienstleistungssektor, dessen Arbeitsmarktkomponente als besonders präziser und aktueller Stimmungsindikator gilt. Ergänzend wird auch der ADP-Arbeitsmarktbericht erwartet, dessen Aussagekraft jedoch traditionell schwächer mit den offiziellen Zahlen korreliert.
Zusätzlich richten Anleger ihren Blick auf die Entwicklung am Anleihemarkt. Die zuletzt angekündigte Zinserhöhung in Japan hatte weltweit für steigende Renditen gesorgt. Japanische Staatsanleihen mit zweijähriger Laufzeit rentieren aktuell 1 Basispunkt höher bei 1,015 Prozent, zehnjährige Papiere steigen um 2 Basispunkte auf 1,875 Prozent.
Top Themen
News-Ticker
Eurozone: Inflation steigt unerwartet(14:19 Uhr)