DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,32 +3,9%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.911 +1,7%Euro1,1643 +0,1%Öl62,72 +0,5%Gold4.204 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Airbus 938914
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor freundlicher Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- CrowdStrike mit Gewinnsprung -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Bayer, VW, HSBC im Fokus
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung wieder in Richtung Vortageshoch Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung wieder in Richtung Vortageshoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

DAX vor freundlicher Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- CrowdStrike mit Gewinnsprung -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Bayer, VW, HSBC im Fokus

aktualisiert 03.12.25 08:46 Uhr

Erholungsversuch der Merck KGaA-Aktie geht weiter. AstraZeneca mit Klage um möglichen Impfschaden. Joko & Klaas starten 2026 neue Show auf ProSieben. Zara-Mutter Inditex mit besserer Umsatzdynamik vor Weihnachtsgeschäft.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte ein kleines Plus ausweisen.

Der deutsche Leitindex DAX tendiert kurz vor dem Ertönen der Startglocke 0,21 Prozent fester auf 23.760,50 Punkten.
Der TecDAX wird daneben ebenfalls verhalten freundlich erwartet.

Am Mittwoch dürfte der DAX zunächst wieder in Richtung seines Vortageshochs knapp unter 23.800 Punkten steigen. Nach einem schwachen Start in den Dezember hatte der Index seine Verluste am Dienstag zeitweise fast vollständig aufgeholt. Gegen Handelsschluss ließ jedoch etwas Schwung nach, sodass die Gewinne wieder zurückgingen. Am heutigen Mittwoch, abends nach 22:00 Uhr, werden nun außerdem die Auf- und Absteiger in den DAX-Indizes bekanntgegeben.

An der Wall Street ging es nach Handelsschluss in Europa wieder leicht aufwärts. Unterstützung erhält der DAX zudem durch die Erholung des Nikkei am Morgen in Japan. An den Börsen Chinas zeigen sich hingegen leichte Verluste.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Airbus-Aktie fällt: Auslieferungsziel für 2025 gekappt - Finanzziele unverändert
AirbusBayerCrowdStrikeHUGO BOSSFisher-DepotMarvellBitcoin & Co

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

02.12.25DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
01.12.25DAX letztlich unter Druck -- US-Börsen schließen in Rot -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, TKMS im Fokus
28.11.25DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
27.11.25Wall Street im Feiertag: DAX letztlich etwas höher -- PUMA profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
26.11.25DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten