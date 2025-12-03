DAX vor freundlicher Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- CrowdStrike mit Gewinnsprung -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Bayer, VW, HSBC im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte ein kleines Plus ausweisen. Der deutsche Leitindex DAX tendiert kurz vor dem Ertönen der Startglocke 0,21 Prozent fester auf 23.760,50 Punkten.

Der TecDAX wird daneben ebenfalls verhalten freundlich erwartet. Am Mittwoch dürfte der DAX zunächst wieder in Richtung seines Vortageshochs knapp unter 23.800 Punkten steigen. Nach einem schwachen Start in den Dezember hatte der Index seine Verluste am Dienstag zeitweise fast vollständig aufgeholt. Gegen Handelsschluss ließ jedoch etwas Schwung nach, sodass die Gewinne wieder zurückgingen. Am heutigen Mittwoch, abends nach 22:00 Uhr, werden nun außerdem die Auf- und Absteiger in den DAX-Indizes bekanntgegeben. An der Wall Street ging es nach Handelsschluss in Europa wieder leicht aufwärts. Unterstützung erhält der DAX zudem durch die Erholung des Nikkei am Morgen in Japan. An den Börsen Chinas zeigen sich hingegen leichte Verluste.





Anleger an Europas Börsen dürften auch zur Wochenmitte wieder etwas Mut fassen. Der EURO STOXX 50 hält sich vorbörslich auf positivem Terrain auf. Die Risikobereitschaft an den internationalen Märkten steigt weiter, wovon voraussichtlich auch die europäischen Börsen zur Wochenmitte profitieren dürften. Die Anleiherenditen ziehen leicht an, der Euro hält die jüngsten Gewinne. Die Ölpreise zeigen sich nach den morgendlichen Schwankungen weitgehend stabil. "Damit steht steigenden Kursen in Europa nicht viel entgegen", so ein Marktteilnehmer. Impulsgebend könnten am Vormittag die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor sein, wobei meist nur überarbeitete Daten für November veröffentlicht werden. Am Nachmittag rücken dann US-Daten in den Fokus: neben dem ISM-Index für die Industrieproduktion stehen die Importpreise sowie der ADP-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda.





Die US-Börsen präsentierten sich im Handel am Dienstag mit positiven Vorzeichen. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 47.474,28 Punkten.

Der NASDAQ Composite ging unterdessen 0,59 Prozent höher bei 23.413,67 Zählern in den Feierabend. Nach dem jüngsten Rückschlag zeigten sich die New Yorker Aktienmärkte am Dienstag mit leichten Gewinnen. "Kursrückgänge bieten weiterhin attraktive Kaufgelegenheiten", erklärte Analyst Michael Brown vom Broker Pepperstone gemäß dpa-AFX. "Die Argumente für einen Bullenmarkt sind nach wie vor überzeugend: Solides Gewinnwachstum, eine widerstandsfähige Realwirtschaft, weiter beruhigte Handelsbeziehungen und eine zunehmend lockere Geldpolitik." Nach wie vor rechnet der Markt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine weitere Senkung des US-Leitzinses in der kommenden Woche - begünstigt durch zuletzt schwache Daten vom Arbeitsmarkt und zur Inflation sowie durch entsprechende Hinweise der US-Notenbank Fed.