Glencore-Aktie stabil: Südafrikanisches Joint Venture reduziert Betrieb - Stellenabbau droht
Das Chrom-Gemeinschaftsunternehmen von Glencore und Merafe in Südafrika verkleinert sein Geschäft.
Wie Merafe mitteilte, will das Joint Venture zwei Schmelzwerke schließen und Stellen streichen. Es verweist auf die vorgeschlagenen Strompreise.
Der jüngste Vorschlag für Stromtarife des staatlichen Versorgers Eskom Holdings ermögliche keine langfristige Rentabilität der Ferrochrom-Schmelzhütten Boshoek und Wonderkop, so Merafe. Der weitere Betrieb der Lion-Schmelzhütte werde jedoch unterstützt.
Das Joint Venture habe formelle Entlassungsbescheide und Genehmigungen für freiwillige Abfindungspakete herausgegeben. Diese würden am 9. Dezember wirksam, sofern die südafrikanische Regierung nicht bis zum 8. Dezember eine tragfähige Lösung vorschlage.
Eskom und die südafrikanische Regierung reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Glencore-Aktie zeigt sich im Londoner Handel zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 3,64 Pfund.
