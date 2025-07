Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Glencore Buy

12:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Glencore nach den tags zuvor vorgelegten Halbjahreszahlen von 330 auf 350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die relativ schwache erste Jahreshälfte für das Industriegeschäft scheine vom Markt weitgehend erwartet worden zu sein, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten des Rohstoffkonzerns für das zweite Halbjahr seien freundlicher./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 17:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

