Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Mittag

DAX-Kursentwicklung

Der DAX sinkt heute.

Am Montag verliert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,42 Prozent auf 24.938,69 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,170 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,41 Prozent auf 24.940,47 Punkte an der Kurstafel, nach 25.297,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 24.911,59 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.070,61 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.288,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.830,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Stand von 20.903,39 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,63 Prozent. Bei 25.507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. 24.448,98 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Bayer (+ 7,13 Prozent auf 44,48 EUR), Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 1.960,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,55) Prozent auf 27,20 EUR), EON SE (+ 0,43 Prozent auf 17,49 EUR) und Hannover Rück (-0,16 Prozent auf 244,20 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen BMW (-4,26 Prozent auf 84,94 EUR), adidas (-4,22 Prozent auf 153,10 EUR), Commerzbank (-3,92 Prozent auf 33,58 EUR), Porsche Automobil (-3,71 Prozent auf 36,12 EUR) und Siemens Healthineers (-3,65 Prozent auf 44,61 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 3.579.578 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 230,166 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

