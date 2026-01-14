DAX24.938 -1,4%Est505.930 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -3,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin80.073 -0,7%Euro1,1627 +0,4%Öl63,65 -0,9%Gold4.666 +1,5%
Top News
Meta-Aktie im Blick: Verbraucherzentrale klagt weiter wegen Datenskandal
DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
CAC 40-Entwicklung

Euronext-Handel So steht der CAC 40 aktuell

19.01.26 12:25 Uhr
Euronext-Handel So steht der CAC 40 aktuell

Der CAC 40 zeigt sich heute in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
215,15 EUR -2,35 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
585,50 EUR -22,00 EUR -3,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
57,10 EUR -2,56 EUR -4,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
8,27 EUR -0,08 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
1,54 EUR -0,03 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.131,6 PKT -127,4 PKT -1,54%
Charts|News|Analysen

Am Montag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 1,62 Prozent schwächer bei 8.125,22 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,501 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 1,62 Prozent tiefer bei 8.125,51 Punkten, nach 8.258,94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8.114,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 8.165,46 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.151,38 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 8.174,20 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, notierte der CAC 40 bei 7.709,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,854 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.396,72 Punkten. Bei 8.113,34 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 105.670 Aktien gehandelt. Mit 300,718 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,98 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

