Airbus Aktie
Marktkap. 169,8 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Auslieferungen hätten weitgehend dem jüngst reduzierten Jahresziel des Flugzeugbauers entsprochen, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun richte sich das Anlegerinteresse auf das Lieferziel für 2026. Herbert rechnet mit einem Anstieg von 12 Prozent auf 890 Maschinen./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:54 / EST
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
216,45 €
|Abst. Kursziel*:
10,88%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
215,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,16%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
233,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
