Airbus Aktie

215,90 EUR -0,45 EUR -0,21 %
STU
201,07 CHF +0,08 CHF +0,04 %
BRX
Marktkap. 169,8 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

08:01 Uhr
Airbus SE Outperform
Airbus SE
215,90 EUR -0,45 EUR -0,21%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Auslieferungen hätten weitgehend dem jüngst reduzierten Jahresziel des Flugzeugbauers entsprochen, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun richte sich das Anlegerinteresse auf das Lieferziel für 2026. Herbert rechnet mit einem Anstieg von 12 Prozent auf 890 Maschinen./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:54 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:54 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
216,45 €		 Abst. Kursziel*:
10,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
215,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,16%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

08:01 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Airbus Outperform RBC Capital Markets
12.01.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 Airbus Buy UBS AG
06.01.26 Airbus Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

dpa-afx Nacharbeiten Airbus-Aktie in Grün: Trotz Rumpfteil-Ärger mehr Auslieferungen Airbus-Aktie in Grün: Trotz Rumpfteil-Ärger mehr Auslieferungen
dpa-afx ROUNDUP 2: Airbus liefert trotz Rumpfteil-Ärger mehr Jets aus
dpa-afx ROUNDUP: Airbus liefert trotz Rumpfteil-Ärger mehr Jets aus
finanzen.net Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste
Dow Jones Airbus liefert im vergangenen Jahr 793 Verkehrsflugzeuge aus
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE reagiert am Montagnachmittag positiv
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: So steht der CAC 40 nachmittags
finanzen.net Verluste in Paris: CAC 40 fällt
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell
Financial Times Airbus narrowly beats reduced 2025 target for aircraft deliveries
Zacks Airbus Hands Over First A350-1000 to STARLUX, Boosts A350 Program
Zacks Airbus Clinches Contract to Supply 30 A320neo Aircraft to CALC
Zacks Airbus Wins Deal to Supply 18 C295 Transport Aircraft to Spain
Zacks Airbus Secures Contract to Supply 100 Military Helicopters to Spain
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buybacks for week starting 15 December 2025 
Zacks Is Airbus SE - Unsponsored ADR (EADSY) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
Korea Times Spain to buy 100 military helicopters from Airbus
