Aufschläge in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain
Der CAC 40 befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwind.
Um 12:08 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,34 Prozent stärker bei 8.195,53 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,403 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,400 Prozent leichter bei 8.135,07 Punkten, nach 8.167,73 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8.106,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 8.215,02 Zähler.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,49 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.238,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8.114,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.173,75 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,004 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.996,59 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 218.517 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 249,288 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,21 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,15 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.net
