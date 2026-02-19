DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.555 +0,6%Top 10 Crypto 8,6530 +1,6%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 57.511 +1,1%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,64 -0,4%Gold 5.099 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Airbus 938914 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Zeitenwende an den Aktienmärkten? Ray Dalio erklärt das Ende der Nachkriegsordnung Zeitenwende an den Aktienmärkten? Ray Dalio erklärt das Ende der Nachkriegsordnung
Hot Stocks heute: Trump vertagt Iran-Krise - Airbus wackelt, thyssenkrupp glänzt Hot Stocks heute: Trump vertagt Iran-Krise - Airbus wackelt, thyssenkrupp glänzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
189,86 EUR +1,86 EUR +0,99 %
STU
189,86 EUR +3,56 EUR +1,91 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 157,96 Mrd. EUR

KGV 30,00
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

21:51 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
189,86 EUR 1,86 EUR 0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 215 auf 195 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Prognosen des Flugzeugbauers für die Zahl der Auslieferungen in diesem Jahr habe er seine Schätzungen entsprechend gesenkt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Annahmen für das operative Ergebnis (Ebit) je ausgeliefertes Flugzeug 2026 und 2027 nach unten./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
189,86 €		 Abst. Kursziel*:
2,71%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
189,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,71%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
223,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

21:51 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
13:21 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08:01 Airbus Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Airbus Kaufen DZ BANK
19.02.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Aktuelle Analyse Airbus SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy Airbus SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX mittags steigen
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu
finanzen.net Optimismus in Europa: mittags Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE zeigt sich am Mittag freundlich
dpa-afx Airbus-Aktie fester: RBC senkt Ziel
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Start
MarketWatch Airbus can’t get enough engines. The stock is falling.
Financial Times Airbus blames engine supplier Pratt & Whitney as it trims output target
Business Times Airbus softens output goal amid Pratt & Whitney engine delays
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Full-Year (FY) 2025 results
Business Times Airbus wins major order for A350 widebody jets from Air Canada
Benzinga Peter Thiel&#39;s Palantir Extends Partnership With Boeing Rival Airbus
Business Times China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
Business Times Graphic: China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen