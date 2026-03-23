Airbus Aktie
Marktkap. 126,68 Mrd. EURKGV 30,00
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Am Montagabend befasste sich Analystin Milene Kerner umfassend mit der weltweiten Auslieferung von Verkehrsflugzeugen. Obendrein nahm sie zur Beurteilung der Dynamik in der Branche auch die jüngsten Trends unter die Lupe, da sie Aufschluss über die kurzfristige Produktion von Airbus und Boeing geben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
165,74 €
|Abst. Kursziel*:
32,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
165,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,82%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
219,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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