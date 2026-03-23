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WKN 938914

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Symbol EADSF

Barclays Capital

Airbus SE Overweight

08:21 Uhr
Airbus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
165,64 EUR -1,28 EUR -0,77%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Am Montagabend befasste sich Analystin Milene Kerner umfassend mit der weltweiten Auslieferung von Verkehrsflugzeugen. Obendrein nahm sie zur Beurteilung der Dynamik in der Branche auch die jüngsten Trends unter die Lupe, da sie Aufschluss über die kurzfristige Produktion von Airbus und Boeing geben./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
165,74 €		 Abst. Kursziel*:
32,74%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
165,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,82%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
219,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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