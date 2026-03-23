Barclays Capital

Airbus SE Overweight

08:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Am Montagabend befasste sich Analystin Milene Kerner umfassend mit der weltweiten Auslieferung von Verkehrsflugzeugen. Obendrein nahm sie zur Beurteilung der Dynamik in der Branche auch die jüngsten Trends unter die Lupe, da sie Aufschluss über die kurzfristige Produktion von Airbus und Boeing geben./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 17:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus