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Symbol EADSF

Barclays Capital

Airbus SE Overweight

09:31 Uhr
Airbus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
159,88 EUR 1,90 EUR 1,20%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Es sei die Konjunktur, nicht der Ölpreis, die über die Zyklen im Luftfahrtgeschäft entscheide, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Historisch betrachtet, wachse die Luftfahrtbranche mit dem Eineinhalbfachen des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Der Ölpreis allein sei nur selten der vorrangige Einflussfaktor gewesen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
158,52 €		 Abst. Kursziel*:
38,78%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
159,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,60%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
217,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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