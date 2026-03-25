Airbus Aktie
Marktkap. 126,29 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Es sei die Konjunktur, nicht der Ölpreis, die über die Zyklen im Luftfahrtgeschäft entscheide, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Historisch betrachtet, wachse die Luftfahrtbranche mit dem Eineinhalbfachen des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Der Ölpreis allein sei nur selten der vorrangige Einflussfaktor gewesen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
158,52 €
|Abst. Kursziel*:
38,78%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
159,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,60%
|
Analyst Name:
Milene Kerner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
217,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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