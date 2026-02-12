Airbus Aktie
Marktkap. 155,11 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Der Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr habe weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Eine schwache Flugzeugauslieferungsprognose für 2026 sowie die verringerte Auslieferungsrate für die A320-Familie bis Ende 2027 überschatteten dies jedoch. Als Grund habe der Flugzeugbauer erhebliche Triebwerksengpässe bei Pratt & Whitney angegeben, ergänzte der Analyst./ck/rob/ag
Zusammenfassung: Airbus Hold
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
193,20 €
|Abst. Kursziel*:
8,70%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
186,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|10:01
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
