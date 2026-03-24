DAX 23.014 +1,7%ESt50 5.658 +1,4%MSCI World 4.292 +0,4%Top 10 Crypto 9,4290 +4,2%Nas 21.762 -0,8%Bitcoin 61.791 +1,7%Euro 1,1588 -0,2%Öl 99,05 -0,9%Gold 4.560 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Wall Street im Plus erwartet -- BioNTech, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, BASF, VW im Fokus
Top News
xAI nach SpaceX-Fusion: Musk räumt Fehler beim Aufbau ein und will das KI-Unternehmen neu aufstellen xAI nach SpaceX-Fusion: Musk räumt Fehler beim Aufbau ein und will das KI-Unternehmen neu aufstellen
Nahost-Konflikt: US-Regierung legt wohl 15-Punkte-Plan vor - Iran dementiert Nahost-Konflikt: US-Regierung legt wohl 15-Punkte-Plan vor - Iran dementiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
70,56 EUR +0,82 EUR +1,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,71 Mrd. EUR

KGV 38,61
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

UBS AG

Symrise Buy

14:01 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
70,56 EUR 0,82 EUR 1,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise vor den am 29. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 98 auf 92 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Charles Eden rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem schwachen ersten Quartal, wie dies der Aromen- und Duftstoffhersteller bereits signalisiert habe. Beim Ausblick rechnet er nicht mit Anpassungen. Mit Blick auf den Iran-Krieg schrieb er, dass Symrise im Nahen Osten weniger als 3 Prozent seines Umsatzes erziele. Energiekosten machten bei Symrise etwa 2,5 Prozent des Umsatzes aus, wobei zwei Drittel davon für 2026 mit Absicherungsgeschäften oder Festpreisverträgen gesichert seien. Das Kursziel senkte er vor allem wegen der erfolgten Branchen-Abwertung./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,78 €		 Abst. Kursziel*:
29,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,39%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

14:01 Symrise Buy UBS AG
18.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Aktienanalyse UBS AG beurteilt Symrise-Aktie mit Buy UBS AG beurteilt Symrise-Aktie mit Buy
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Aufschlag
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag auf grünem Terrain
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise gibt am Nachmittag ab
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Symrise-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Freundlicher Handel: So performt der DAX am Mittwochmittag
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Aufwind
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Zacks Symrise (SYIEY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael König, buy
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, buy
EQS Group EQS-News: Symrise delivered solid organic sales growth and strong profitability improvement for 2025
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Symrise AG zu myNews hinzufügen