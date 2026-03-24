Symrise Aktie
Marktkap. 9,71 Mrd. EURKGV 38,61
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise vor den am 29. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 98 auf 92 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Charles Eden rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem schwachen ersten Quartal, wie dies der Aromen- und Duftstoffhersteller bereits signalisiert habe. Beim Ausblick rechnet er nicht mit Anpassungen. Mit Blick auf den Iran-Krieg schrieb er, dass Symrise im Nahen Osten weniger als 3 Prozent seines Umsatzes erziele. Energiekosten machten bei Symrise etwa 2,5 Prozent des Umsatzes aus, wobei zwei Drittel davon für 2026 mit Absicherungsgeschäften oder Festpreisverträgen gesichert seien. Das Kursziel senkte er vor allem wegen der erfolgten Branchen-Abwertung./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,78 €
|Abst. Kursziel*:
29,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,39%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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