Nike Aktie
Marktkap. 68,28 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 US-Dollar belassen. Jay Sole stellte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Katalog wichtiger aktueller Fragen für Anleger auf, die Hinweise darauf geben dürften, wie sich die Turnaround-Story des Sportartikelherstellers gestaltet. Ganz oben sieht er die Entwicklung im Nahen Osten und ihre Bedeutung für Nike. Weitere wichtige Themen seien die US-Zölle, das China-Geschäft, der Ausblick auf 2027 und organisatorische Restrukturierungen./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Neutral
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 58,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 53,49
|Abst. Kursziel*:
8,43%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 53,71
|Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
|
Analyst Name:
Jay Sole
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 81,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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