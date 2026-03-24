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Symbol NKE

UBS AG

Nike Neutral

13:51 Uhr
Nike Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 US-Dollar belassen. Jay Sole stellte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Katalog wichtiger aktueller Fragen für Anleger auf, die Hinweise darauf geben dürften, wie sich die Turnaround-Story des Sportartikelherstellers gestaltet. Ganz oben sieht er die Entwicklung im Nahen Osten und ihre Bedeutung für Nike. Weitere wichtige Themen seien die US-Zölle, das China-Geschäft, der Ausblick auf 2027 und organisatorische Restrukturierungen./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 02:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Neutral

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 58,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 53,49		 Abst. Kursziel*:
8,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 53,71		 Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
Analyst Name:
Jay Sole 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 81,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

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