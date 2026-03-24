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Symbol EIPAF

UBS AG

Eni Buy

14:11 Uhr
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
22,87 EUR 0,33 EUR 1,44%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Geringere Investitionen, eine höhere Produktion und mehr Kapitalausschüttungen seien die Kernmerkmale, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Ölkonzerns. Eni bleibe einer der aussichtsreichsten Werte./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,90 €		 Abst. Kursziel*:
22,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,43%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

20.03.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.03.26 Eni Kaufen DZ BANK
20.03.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
20.03.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Eni Overweight Barclays Capital
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