Eni Aktie
Marktkap. 65,21 Mrd. EURKGV 20,59
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Geringere Investitionen, eine höhere Produktion und mehr Kapitalausschüttungen seien die Kernmerkmale, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Ölkonzerns. Eni bleibe einer der aussichtsreichsten Werte./mf/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,90 €
|Abst. Kursziel*:
22,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,43%
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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