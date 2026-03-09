DAX 23.409 -0,8%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.432 +0,3%Top 10 Crypto 8,9990 +1,2%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.383 +2,4%Euro 1,1653 +0,2%Öl 91,56 +2,0%Gold 5.178 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX mit Gewinnen erwartet -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Nordex-Aktie: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland Nordex-Aktie: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland
Masterflex überzeugt mit Rekordwerten Masterflex überzeugt mit Rekordwerten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
178,20 EUR +4,68 EUR +2,70 %
STU
158,67 CHF -0,68 CHF -0,43 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 138,16 Mrd. EUR

KGV 30,00
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Hold

08:11 Uhr
Airbus SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
178,20 EUR 4,68 EUR 2,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Hold" belassen. Die Auslieferungszahl für den Februar sei auf Jahressicht um 13 Prozent gesunken und liege mit 35 Flugzeugen um 4 Maschinen unter ihrer Erwartung, schrieb Chloe Lemarie am Montagabend. Das deute auf ein maues erstes Quartal hin./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Hold

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
175,56 €		 Abst. Kursziel*:
11,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
178,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,43%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
219,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

08:11 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Airbus Outperform RBC Capital Markets
09.03.26 Airbus Overweight Barclays Capital
09.03.26 Airbus Outperform Bernstein Research
03.03.26 Airbus Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

Dow Jones Solide Zahlen? Airbus-Aktie grün: So viele Flugzeuge wurden im Februar ausgeliefert und so viele bestellt Airbus-Aktie grün: So viele Flugzeuge wurden im Februar ausgeliefert und so viele bestellt
finanzen.net OHB-Aktie hebt ab: Deutsches "Starlink" für die Bundeswehr? Milliardenprojekt treibt Anlegerfantasie
dpa-afx Airbus liefert im Februar mehr Flugzeuge aus
finanzen.net Verluste in Paris: CAC 40 zum Handelsende in der Verlustzone
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE verbilligt sich am Montagnachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt am Montagnachmittag zurück
finanzen.net Airbus-Aktie in Rot: Neue Analyse von Bernstein Research
finanzen.net Overweight für Airbus SE-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Financial Times Dassault warns Franco-German jet project is ‘dead’ if Airbus refuses to co-operate
Financial Times Ex-Airbus chief says German decision to work with France on fighter jet a ‘mistake’
MarketWatch Airbus can’t get enough engines. The stock is falling.
Financial Times Airbus blames engine supplier Pratt & Whitney as it trims output target
Business Times Airbus softens output goal amid Pratt & Whitney engine delays
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Full-Year (FY) 2025 results
Business Times Airbus wins major order for A350 widebody jets from Air Canada
Benzinga Peter Thiel&#39;s Palantir Extends Partnership With Boeing Rival Airbus
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen