Airbus Aktie
Marktkap. 138,16 Mrd. EURKGV 30,00
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Hold" belassen. Die Auslieferungszahl für den Februar sei auf Jahressicht um 13 Prozent gesunken und liege mit 35 Flugzeugen um 4 Maschinen unter ihrer Erwartung, schrieb Chloe Lemarie am Montagabend. Das deute auf ein maues erstes Quartal hin./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Hold
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
195,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
175,56 €
|Abst. Kursziel*:
11,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
178,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,43%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
219,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|08:11
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
