Marktkap. 266,2 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

AstraZeneca Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Der Krebs-Antikörper Enhertu stehe im Konkurrenzvergleich gut da, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Fraglich sei jedoch, ob jüngste klinische Erfolge die Vermarktung derart verbessern, wie es bereits erwartet werde. Die US-Zulassung für Hernexeos von Boehringer Ingelheim in der vergangenen Woche gegen eine bestimmte Lungenkrebsvariante sieht Papadakis jedenfalls leicht negativ für Astrazeneca./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Sell

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
173,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,96 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

14:06 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
02.03.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 AstraZeneca Buy UBS AG
18.02.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100 bewegt letztendlich im Plus
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Börse London: FTSE 100 präsentiert sich fester
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 am Mittwochmittag mit Gewinnen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag im Aufwind
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 zum Start freundlich
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: Anleger greifen bei AstraZeneca am Mittwochvormittag zu
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück
Benzinga If You Invested $100 In AstraZeneca Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks AstraZeneca vs. Pfizer: Which Pharma Giant Has the Edge in 2026?
Benzinga Apple, Ulta Beauty, AstraZeneca And A Real Estate Stock On CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
Benzinga Big Deal, Bigger Doubts: CSPC Slides After $18.5B Pact With AstraZeneca
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In AstraZeneca 5 Years Ago Would Be Worth Today
Financial Times How AstraZeneca shot for the moon — and hit
Financial Times China charges former AstraZeneca executive
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around AstraZeneca PLC?
