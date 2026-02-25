DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,5510 -2,0%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.792 +0,5%Euro 1,1814 +0,0%Öl 71,05 +0,1%Gold 5.186 +0,4%
AstraZeneca Aktie

173,85 EUR -0,75 EUR -0,43 %
STU
205,79 USD -0,82 USD -0,40 %
NYSE
Marktkap. 272,66 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

UBS AG

AstraZeneca Buy

08:06 Uhr
AstraZeneca PLC
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 16300 auf 17600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Astrazeneca stehe zum Ende dieses Jahrzehnts hin wie der ganze Pharmasektor vor einer "Patentklippe", schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Das Unternehmen habe aber im Sektor die besten Aussichten, begründet auf seiner Palette an zukunftsträchtigen neuen Medikamenten. Dazu zählten etwa Wirkstoffe zur Zelltherapie und zur Stärkung des Immunsystems./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 19:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
176,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
172,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,07 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

18.02.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13.02.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.02.26 AstraZeneca Halten DZ BANK
11.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag billiger
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsende schwächer
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
finanzen.net Pluszeichen in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen
finanzen.net Handel in London: So performt der FTSE 100 am Mittag
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca stabilisiert sich am Mittag
finanzen.net Dienstagshandel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Dienstagshandels
Zacks AstraZeneca vs. Pfizer: Which Pharma Giant Has the Edge in 2026?
Benzinga Apple, Ulta Beauty, AstraZeneca And A Real Estate Stock On CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
Benzinga Big Deal, Bigger Doubts: CSPC Slides After $18.5B Pact With AstraZeneca
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In AstraZeneca 5 Years Ago Would Be Worth Today
Financial Times How AstraZeneca shot for the moon — and hit
Financial Times China charges former AstraZeneca executive
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around AstraZeneca PLC?
Benzinga AstraZeneca Cancer Portfolio Dominates Sales With Massive Double Digit Growth
