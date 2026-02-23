Scout24 Aktie
Marktkap. 4,93 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Outperform" belassen. Die Debatte um Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz habe die Branche der Internet-Dienstleister wochenlang umgetrieben, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Zahlen von Scout24 deuteten aber darauf hin, dass KI weniger belaste als befürchtet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
66,35 €
|Abst. Kursziel*:
58,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
66,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,30%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
