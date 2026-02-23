DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8485 +1,4%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Infineon 623100 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
RBC Capital Markets verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse RBC Capital Markets verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse
HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Scout24 Aktie

Kaufen
Verkaufen
Scout24 Aktien-Sparplan
66,75 EUR -2,40 EUR -3,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,93 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DM8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A12DM80

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCOTF

Bernstein Research

Scout24 Outperform

11:56 Uhr
Scout24 Outperform
Aktie in diesem Artikel
Scout24
66,75 EUR -2,40 EUR -3,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Outperform" belassen. Die Debatte um Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz habe die Branche der Internet-Dienstleister wochenlang umgetrieben, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Zahlen von Scout24 deuteten aber darauf hin, dass KI weniger belaste als befürchtet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Outperform

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
66,35 €		 Abst. Kursziel*:
58,25%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
66,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,30%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

12:51 Scout24 Overweight Barclays Capital
11:56 Scout24 Outperform Bernstein Research
10:51 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Aktie im Blick Barclays Capital: Overweight für Scout24-Aktie Barclays Capital: Overweight für Scout24-Aktie
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: So steht der DAX am Donnerstagmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Donnerstagmittag zu
dpa-afx ROUNDUP: Scout24 steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie mit KI-Sorgen
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag tiefer
finanzen.net Bernstein Research: Outperform für Scout24-Aktie
Dow Jones Scout24-Aktie unter Druck: Konzern wird profitabler und sieht 2026 weitere Dynamik
finanzen.net Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Scout24-Aktie
finanzen.net Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Scout24-Aktie mit Buy
EQS Group EQS-News: Scout24 publishes preliminary results for 2025 and provides guidance for 2026, confirming growth and strong operating performance
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Scout24 zu myNews hinzufügen