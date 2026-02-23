Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Outperform" belassen. Die Debatte um Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz habe die Branche der Internet-Dienstleister wochenlang umgetrieben, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Zahlen von Scout24 deuteten aber darauf hin, dass KI weniger belaste als befürchtet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / UTC

