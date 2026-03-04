DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6500 +7,7%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.339 -0,2%Euro1,1614 -0,2%Öl83,73 +1,4%Gold5.190 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten -- US-Börsen letztlich im Plus -- Bayer: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst -- Rheinmetall, NVIDIA, Moderna, Bitcoin im Fokus
Top News
Diese Energiekosten können bei der Steuererklärung geltend gemacht werden Diese Energiekosten können bei der Steuererklärung geltend gemacht werden
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Optimus im Fokus

Aktie im Blick: Tesla setzt auf Optimus - Analysten zweifeln an Fantasie

05.03.26 03:33 Uhr
NASDAQ-Titel Tesla-Aktie im KI-Umbruch: Roboterhoffnung trifft auf Verkaufsempfehlung | finanzen.net

Tesla richtet seine Strategie zunehmend auf den humanoiden Roboter Optimus aus. Während Elon Musk große Produktionsziele formuliert, warnt GLJ Research vor überzogenen Erwartungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
348,60 EUR 9,60 EUR 2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Strategiewechsel Richtung KI
• Optimus soll Serienreife erreichen
• Analysten mit geteiltem Urteil

Wer­bung

Nachdem Tesla lange vor allem für seine Elektrofahrzeuge bekannt war, steht das Unternehmen womöglich vor einem strategischen Wendepunkt. Tesla-Chef Elon Musk treibt seit einigen Jahren konsequent den Umbau hin zu einem KI-getriebenen Technologie- und Dienstleistungskonzern voran.

Teslas Fokus auf Optimus

Im Mittelpunkt von Musks Zukunftsstrategie steht der humanoide Roboter Optimus. Nach Einschätzung des Tesla-Chefs könnte das System bereits in diesem Jahr ein Leistungsniveau erreichen, das mit dem eines Menschen vergleichbar ist - eine Aussicht, die an den Märkten für Aufmerksamkeit sorgt.

Offenbar räumt Musk dem Vorhaben hohe Priorität ein: Im kalifornischen Fremont wird die Fertigung der Modelle S und X reduziert, während das Werk schrittweise auf die Produktion des Roboters ausgerichtet wird. Während der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals 2025 skizzierte Musk ein ambitioniertes Ziel: In Fremont sollen langfristig bis zu eine Million Optimus-Einheiten pro Jahr gefertigt werden.

Wer­bung

Zugleich relativierte er die Erwartungen und stellte klar, dass sich das Projekt weiterhin in der Entwicklungsphase befindet. Den Fortschritt der dritten Generation beschrieb er aber als deutlich menschenähnlicher. Der Roboter sei in der Lage, von Menschen zu lernen und Aufgaben zu übernehmen. Eine Serienfertigung könnte nach seinen Worten "gegen Ende dieses Jahres" anlaufen.

GLJ Research bleibt bei Verkaufsempfehlung für Tesla

Im Februar hat GLJ Research seine Verkaufsempfehlung für den US-Elektroautobauer Tesla bekräftigt. Das Kursziel beließ das Unternehmen unverändert bei 25,28 US-Dollar. Dieses liegt weit unter Teslas aktuellem Kurs. Zuletzt schloss die Tesla-Aktie an der US-Techbörse NASDAQ bei 405,94 US-Dollar (Stand: 04.03.2026).

GLJ Researchs bearishe Einstellung ist unter anderem Teslas Roboterprojekt Optimus geschuldet. Das Unternehmen befasste sich laut Investing.com mit dessen potenzieller kommerzieller Rentabilität und überprüfte unabhängige technische Bewertungen, Wettbewerbsdaten und eigene Angaben von Tesla. Dabei kam GLJ Research zu der Erkenntnis, dass selbst in einem Szenario, in dem Optimus kommerziell rentabel wird, "der wahrscheinlichkeitsgewichtete Wert nur einen Bruchteil dessen ausmacht, was der Markt derzeit in die Aktie einpreist", berichtet Investing.com. Das Unternehmen schätze die Wahrscheinlichkeit des vom Markt eingepreisten Ergebnisses im Bereich der Robotik auf 15 bis 20 Prozent und erklärte, die aktuelle Marktbewertung sei unvereinbar mit der tatsächlichen Erfolgswahrscheinlichkeit.

Wer­bung

Weitere Analysten-Einstufungen

Insgesamt zeigen die Analysten-Einstufungen für die Tesla-Aktie ein gemischtes Bild. In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 30 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für Tesla ausgegeben. Von diesen 30 Analysten empfehlen zwölf die Aktie zum Kauf, elf raten dazu, das Papier zu halten und sieben Analysten haben eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 399,25 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 600,00 US-Dollar und der Tiefstprognose von 25,28 US-Dollar von GLJ Research. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von -1,65 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 405,94 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 04.03.2026).

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
04.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
18.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
29.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.01.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
18.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.02.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
29.01.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
05.01.2026Tesla SellUBS AG
05.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen